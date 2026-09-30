«Інформаційні технології»: історія і сьогодення київського провайдера

Київська компанія «Інформаційні технології» (IT-TV) прийшла на ринок 1991 року як оператор кабельного телебачення. Сьогодні вона підключає квартири й офіси до гігабітного інтернету, а аналогове кабельне ТБ, з якого починала, досі пропонує абонентам.
Кабельне телебачення з 1991 року
Компанію заснували 1991 року, і, за її словами, це був перший в Україні оператор кабельного телебачення. Юридично це науково-виробниче об’єднання, зареєстроване в Дарницькому районі Києва.
Аналогове кабельне телебачення «Інформаційні технології» транслюють і тепер. Кабель підключають до всіх телевізорів у квартирі, а абонплата за них одна. Декодер чи приставка для цього не потрібні: аналоговий сигнал не кодований, і телевізор приймає його власним тюнером.
Згодом компанія почала підключати абонентів до інтернету. Для цього вона використовувала Fast Ethernet — стандарт Ethernet зі швидкістю до 100 Мбіт/с. За даними компанії, кожна квартира отримувала 100 Мбіт/с, а будинок підключали каналом на 1 Гбіт/с. Сьогодні мережу провайдера побудовано на волоконно-оптичних лініях зв’язку з пропускною здатністю понад 10 Гбіт/с, а послугами IT-TV користуються десятки тисяч киян. Актуальні тарифи, перелік послуг і контакти провайдер публікує на головній сторінці свого сайту — https://www.ittv.ua/ua/. На сайті також можна перевірити, чи підключений ваш будинок до мережі, і залишити заявку.
Асоціація операторів і законопроєкти
Окрім розбудови власної мережі, компанія долучалася й до розвитку всієї галузі. Вона стала одним із засновників Всеукраїнської асоціації операторів кабельного телебачення та телекомунікаційних мереж. Асоціація об’єднала кабельних операторів країни й працювала в кількох напрямах:
- Разом із Радою Європи готувала законопроєкти про телебачення й радіомовлення.
- Проводила міжнародні конгреси з питань телекомунікацій.
- Створила Координаційну раду операторів кабельного телебачення України.
Так кабельні оператори отримали змогу впливати на закони, за якими працює галузь. Для компанії, яка сама починала з кабельного ТБ, така робота стала продовженням основної справи.
Готелі, «Марс-ТВ» і програма для Дарницького району
Крім житлових будинків, компанія будувала мультисервісні мережі в готелях. Така мережа об’єднує телебачення, інтернет та інші сервіси в одній кабельній інфраструктурі. Серед готельних комплексів, де компанія створювала такі мережі:
- «Турист», «Славутич», «Спорт» і «Експрес» у Києві.
- «Поділля» у Вінниці.
Для мешканців районів, де працює мережа, компанія запустила власний інформаційний кабельний канал «Марс-ТВ». Ще один проєкт стосувався Дарницького району. Разом із районною адміністрацією компанія підготувала програму розвитку телекомунікацій до 2015 року. Програма передбачала розбудову інфраструктури зв’язку в районі й мала задовольнити інформаційні потреби мешканців.
Що провайдер пропонує киянам у 2026 році
Сьогодні мережа IT-TV охоплює п’ять районів Києва: Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський і Печерський. Провайдер пропонує такі послуги:
- Домашній інтернет зі швидкістю від 50 Мбіт/с до 1 Гбіт/с.
- Аналогове кабельне телебачення: 72 канали за 199 грн на місяць незалежно від кількості телевізорів у квартирі.
- IPTV — цифрове телебачення, яке транслюють через мережу провайдера; його підключають лише в пакетах «Інтернет + ТБ».
- Інтернет для офісів.
- Оптичне підключення FTTH (Fiber to the Home — «оптоволокно до будинку») для приватних будинків у Бортничах.
З 72 аналогових каналів 28 — без реклами: 10 пізнавальних, 15 фільмових, а також по одному спортивному, дитячому й розважальному. Підключення кабельного телебачення коштує 99 грн. На домашній інтернет у провайдера чотири безлімітні тарифні плани:
|Тариф
|Швидкість
|Абонплата
|Прогресивний
|50 Мбіт/с
|200 грн/міс
|Елітний
|100 Мбіт/с
|260 грн/міс
|Турбо
|500 Мбіт/с
|400 грн/міс
|Реальний ГІГ
|1000 Мбіт/с
|560 грн/міс
Технічна підтримка працює цілодобово. Підключає компанія «під ключ»: її фахівці проєктують мережу, прокладають кабель, установлюють і налаштовують обладнання, консультують абонентів. Коли в багатоповерхівках вимикають світло, інтернет працює щонайменше 12 годин завдяки технології PowerLake.
За понад три десятиліття «Інформаційні технології» пройшли шлях від оператора кабельного ТБ до інтернет-провайдера з оптичною мережею та гігабітними тарифами. Аналогове телебачення, з якого все починалося, компанія при цьому зберегла.