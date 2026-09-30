«Інформаційні технології»: історія і сьогодення київського провайдера

Київська компанія «Інформаційні технології» (IT-TV) прийшла на ринок 1991 року як оператор кабельного телебачення. Сьогодні вона підключає квартири й офіси до гігабітного інтернету, а аналогове кабельне ТБ, з якого починала, досі пропонує абонентам.

Кабельне телебачення з 1991 року

Компанію заснували 1991 року, і, за її словами, це був перший в Україні оператор кабельного телебачення. Юридично це науково-виробниче об’єднання, зареєстроване в Дарницькому районі Києва.

Аналогове кабельне телебачення «Інформаційні технології» транслюють і тепер. Кабель підключають до всіх телевізорів у квартирі, а абонплата за них одна. Декодер чи приставка для цього не потрібні: аналоговий сигнал не кодований, і телевізор приймає його власним тюнером.

Згодом компанія почала підключати абонентів до інтернету. Для цього вона використовувала Fast Ethernet — стандарт Ethernet зі швидкістю до 100 Мбіт/с. За даними компанії, кожна квартира отримувала 100 Мбіт/с, а будинок підключали каналом на 1 Гбіт/с. Сьогодні мережу провайдера побудовано на волоконно-оптичних лініях зв’язку з пропускною здатністю понад 10 Гбіт/с, а послугами IT-TV користуються десятки тисяч киян. Актуальні тарифи, перелік послуг і контакти провайдер публікує на головній сторінці свого сайту — https://www.ittv.ua/ua/. На сайті також можна перевірити, чи підключений ваш будинок до мережі, і залишити заявку.

Асоціація операторів і законопроєкти

Окрім розбудови власної мережі, компанія долучалася й до розвитку всієї галузі. Вона стала одним із засновників Всеукраїнської асоціації операторів кабельного телебачення та телекомунікаційних мереж. Асоціація об’єднала кабельних операторів країни й працювала в кількох напрямах:

Разом із Радою Європи готувала законопроєкти про телебачення й радіомовлення.

Проводила міжнародні конгреси з питань телекомунікацій.

Створила Координаційну раду операторів кабельного телебачення України.

Так кабельні оператори отримали змогу впливати на закони, за якими працює галузь. Для компанії, яка сама починала з кабельного ТБ, така робота стала продовженням основної справи.

Готелі, «Марс-ТВ» і програма для Дарницького району

Крім житлових будинків, компанія будувала мультисервісні мережі в готелях. Така мережа об’єднує телебачення, інтернет та інші сервіси в одній кабельній інфраструктурі. Серед готельних комплексів, де компанія створювала такі мережі:

«Турист», «Славутич», «Спорт» і «Експрес» у Києві.

«Поділля» у Вінниці.

Для мешканців районів, де працює мережа, компанія запустила власний інформаційний кабельний канал «Марс-ТВ». Ще один проєкт стосувався Дарницького району. Разом із районною адміністрацією компанія підготувала програму розвитку телекомунікацій до 2015 року. Програма передбачала розбудову інфраструктури зв’язку в районі й мала задовольнити інформаційні потреби мешканців.

Що провайдер пропонує киянам у 2026 році

Сьогодні мережа IT-TV охоплює п’ять районів Києва: Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський і Печерський. Провайдер пропонує такі послуги:

Домашній інтернет зі швидкістю від 50 Мбіт/с до 1 Гбіт/с. Аналогове кабельне телебачення: 72 канали за 199 грн на місяць незалежно від кількості телевізорів у квартирі. IPTV — цифрове телебачення, яке транслюють через мережу провайдера; його підключають лише в пакетах «Інтернет + ТБ». Інтернет для офісів. Оптичне підключення FTTH (Fiber to the Home — «оптоволокно до будинку») для приватних будинків у Бортничах.

З 72 аналогових каналів 28 — без реклами: 10 пізнавальних, 15 фільмових, а також по одному спортивному, дитячому й розважальному. Підключення кабельного телебачення коштує 99 грн. На домашній інтернет у провайдера чотири безлімітні тарифні плани:

Тариф Швидкість Абонплата Прогресивний 50 Мбіт/с 200 грн/міс Елітний 100 Мбіт/с 260 грн/міс Турбо 500 Мбіт/с 400 грн/міс Реальний ГІГ 1000 Мбіт/с 560 грн/міс

Технічна підтримка працює цілодобово. Підключає компанія «під ключ»: її фахівці проєктують мережу, прокладають кабель, установлюють і налаштовують обладнання, консультують абонентів. Коли в багатоповерхівках вимикають світло, інтернет працює щонайменше 12 годин завдяки технології PowerLake.

За понад три десятиліття «Інформаційні технології» пройшли шлях від оператора кабельного ТБ до інтернет-провайдера з оптичною мережею та гігабітними тарифами. Аналогове телебачення, з якого все починалося, компанія при цьому зберегла.