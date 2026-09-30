Британця засудили до трьох з половиною років за підпільне виробництво вінілових платівок

Суд призначив 55-річному Рехану Ахмеду з лондонського Саутголла три з половиною роки ув’язнення за виготовлення і продаж контрафактних вінілових платівок. Як встановило слідство, підприємство працювало з 2017 року, а його виторг за цей час сягнув 2,7 млн фунтів, пише Tom’s Hardware.

Компанія Ахмеда називалася Phoenix of Vinyl і випускала тисячі неліцензійних платівок із записами The Beatles, Тейлор Свіфт, Coldplay, Кендрика Ламара та інших відомих виконавців. Увагу на неї звернули 2024 року після контрольної закупівлі. Представник Британської асоціації виробників фонограм (BPI) купив у компанії платівку, яка виявилася підробкою.

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Після цього поліція лондонського Сіті провела на підприємстві рейд і знайшла 2791 підроблену платівку із записами 108 виконавців. За даними правоохоронців, це найбільша партія контрафактного вінілу, яку будь-коли вилучали у Великій Британії.

Ахмед не просто перепродував чужі підробки, а виготовляв їх сам. На підприємстві знайшли чотири преси віком близько 70 років, приблизно 3000 металевих матриць, з яких штампують платівки, а також тисячі обкладинок та етикеток.

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Підпільний бізнес розвивався на тлі нового сплеску інтересу до фізичних носіїв музики. 2025 року британці купили 7,6 млн вінілових платівок — на 13,3% більше, ніж роком раніше. Продажі вінілу в країні зростають уже 18 років поспіль, а виторг від них збільшився на 19,9%, до 174,7 млн фунтів.

Разом із легальним ринком росте й ринок підробок. За останні два роки BPI взяла участь у 43 обшуках, пов’язаних із виготовленням і збутом контрафактних платівок та компакт-дисків. Під час цих операцій вилучили близько 600 тис. одиниць продукції орієнтовною вартістю до 8 млн фунтів. Підробляють не лише вініл — у червні інший британець отримав умовний термін за продаж піратських CD з реміксами чужих треків.