Узбекистан і Eutelsat OneWeb підписали меморандум про супутниковий зв’язок

24 вересня міністр цифрових технологій Узбекистану Шерзод Шерматов провів переговори з керівництвом супутникового оператора Eutelsat OneWeb. За підсумками зустрічі сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який стосується супутникового зв’язку, цифрової інфраструктури та сучасних телекомунікаційних технологій.

Eutelsat OneWeb уже співпрацює з Узбекистаном через місцевого партнера UZSAT. Тепер компанія заявила, що готова запустити в країні власні послуги, і розраховує, що вони запрацюють найближчим часом.

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Крім міністра та представників компанії, у зустрічі взяли участь посол Франції в Узбекистані Валід Фук і президент Франко-узбецької торгово-промислової палати (CCIFO) Алішер Хаітметов. До складу делегації Eutelsat OneWeb увійшли віцепрезидент із продажів у регіонах Близького Сходу й Північної Африки (MENA), Центральної Азії та Китаю Хані Ель Арджа та старший директор із продажів Ахмет Ерен.

На переговорах сторони обговорили, як за допомогою супутників розширити мережі зв’язку в країні та доступ до швидкісного інтернету. Щоб під’єднати віддалені населені пункти, школи й медичні заклади, розглядали два варіанти. Перший — супутники на геостаціонарній орбіті (GEO), другий — низькоорбітальне угруповання OneWeb (LEO).

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Окрему увагу приділили супутниковим каналам для транспорту й авіації. Такі канали Eutelsat уже випробувала на польській залізниці — у вересні перевізник PKP Intercity перевірив інтернет OneWeb у своєму поїзді.

Ще одна тема — додаткові й резервні канали для національних телекомунікаційних мереж, центрів обробки даних і об’єктів критичної інфраструктури. У міністерстві вважають, що такі рішення можуть зробити системи зв’язку країни стійкішими та розширити можливості резервного під’єднання до міжнародних мереж.

Ішлося й про можливість для Узбекистану стати регіональним телекомунікаційним центром. Такий центр міг би надавати супутникові послуги не лише в самій країні, а й сусіднім державам. Наостанок сторони домовилися й далі працювати над практичними проєктами з супутникових технологій, телекомунікацій і цифрової трансформації.

Eutelsat OneWeb — не єдиний іноземний супутниковий оператор, якого цікавить Узбекистан. Так, у вересні стало відомо, що сервіс супутникового інтернету Amazon Leo виходить на ринок країни.