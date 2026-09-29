У Китаї почалися масові збої в роботі телевізорів Sharp

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Користувачі телевізорів Sharp із різних регіонів Китаю скаржаться, що пристрої перестали нормально працювати, а подекуди не допомагає навіть вимкнення й повторне ввімкнення. Дехто з них помітив, що зображення застигає на останній секунді рекламного ролика, який показують під час запуску, пише MyDrivers.

Серед скарг — раптовий синій екран, зависання та неможливість завантажити систему. Тим, хто звернувся до служби підтримки офіційного інтернет-магазину Sharp, пояснили, що річ не в поломці конкретних пристроїв. За словами представників підтримки, збій пов’язаний з оновленням і модернізацією внутрішньої системи компанії й торкнувся користувачів в усій країні.

Сама Sharp заявила, що її технічна команда вже усуває неполадку. Щойно її усунуть, телевізори мають знову працювати як звичайно. Доти користувачам радять не скидати налаштування до заводських і не розбирати пристрої самотужки.

Поки фахівці виправляють збій, власники деяких моделей діляться тимчасовими способами повернути доступ до налаштувань. На телевізорах із голосовим керуванням можна спробувати вимовити команду «відкрити налаштування». Для окремих моделей пропонують інший шлях — перейти до швидких налаштувань через меню вибору джерела й там скинути систему.

Пояснення компанії влаштовує не всіх. «Вони називають це оновленням, але насправді це несправність. Служба підтримки завжди недоступна, навіть не дають почекати на лінії — просто кидають слухавку», — пишуть користувачі в мережі.

Скарги на програмні зміни в смарт-телевізорах з’являються не вперше. Так, у лютому поява Gemini спричинила збій пошуку на пристроях з Google TV.