Супутниковий зв’язок Starlink Mobile запрацював у Казахстані

28 вересня мобільний оператор Beeline Казахстан відкрив абонентам доступ до прямого з’єднання смартфона із супутниками Starlink, без антени чи окремого супутникового телефона. Перші два місяці послуга безплатна, але працює вона поки що лише на смартфонах з Android.

Через супутник абоненти Beeline можуть надсилати SMS і користуватися базовими інтернет-сервісами. Працює такий зв’язок там, де наземного мобільного покриття немає, але є змога з’єднатися із супутником, — у горах, віддалених районах, на заміських трасах. В основі сервісу — технологія Direct to Cell. Сам проєкт оператор реалізує за підтримки Міністерства штучного інтелекту та цифрового розвитку Казахстану.

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Саме з цим міністерством Beeline Казахстан у листопаді 2025 року підписав меморандум про співпрацю у впровадженні технології, а вже в грудні сторони провели перші випробування. Цю роботу уможливили домовленості, яких Казахстан і США досягли 2025 року. Розвиваючи цей напрям, міжнародна група VEON, до якої входить оператор, також уклала зі Starlink глобальну рамкову угоду про співпрацю.

«Сьогодні ми бачимо, як ця домовленість втілюється в життя. Казахстан став першою країною в Центральній Азії, де Direct to Cell пройшов практичні випробування, і тепер технологія стає послугою для звичайних користувачів», — зазначив віцепрем’єр-міністр і міністр штучного інтелекту та цифрового розвитку Казахстану Жаслан Мадієв. Саме з Мадієвим під час публічної демонстрації для журналістів поговорила депутатка Курултаю Катерина Смишляєва, яка прийняла перший дзвінок через супутник.

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За словами учасників проєкту, сервіс найбільше знадобиться там, де наземної інфраструктури немає або її пошкоджено, зокрема після стихійних лих. Серед тих, кому він стане в пригоді, — рятувальники, дорожні й комунальні служби, туристи, альпіністи та люди, що працюють на віддалених об’єктах. Наприклад, водій, чия машина зламалася на безлюдній ділянці траси, зможе написати рідним або викликати екстрені служби. «Для людини, яка опинилася в біді на віддаленій дорозі або заблукала в горах, ця технологія може стати вирішальним шансом зв’язатися із зовнішнім світом і отримати допомогу», — наголосив генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу.

Щоб скористатися супутниковим зв’язком, абонентові треба оновити застосунок Janymda до останньої версії, активувати в ньому послугу Starlink і переконатися, що на телефоні ввімкнено роумінг даних. За потреби супутникову мережу можна вибрати вручну — вона називається Beeline Starlink, але подекуди може показуватися як 401 04. Кожен із цих кроків оператор докладно описав на своєму сайті. Згодом послуга має з’явитися й на пристроях з іншими операційними системами.