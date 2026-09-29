Starship вибухнув після першого орбітального польоту, але SpaceX не бачить у цьому провалу

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Starship Flight 14

Корабель Starship вибухнув після того, як приводнився в північній частині Тихого океану, у визначеному для цього районі. Так добіг кінця 14-й випробувальний політ, який SpaceX завершила раніше запланованого, проте сам вибух компанія вважає передбачуваним, передає телеканал ABC13.

У SpaceX наголошують, що руйнування апарата не свідчить ні про технічну проблему, ні про невдалий політ. Річ у тім, що конструкція корабля не передбачає посадки в холодну океанську воду, тож такого фіналу в компанії й чекали. Так само приводненням закінчився й попередній, 13-й політ, але тоді Starship протримався на воді близько місяця, поки його не підняли.

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Перед поверненням верхній ступінь Ship 41 загальмував, увійшов в атмосферу й сів на воду. Увесь політ тривав 3 години 9 хвилин, хоча початковий план відводив на нього приблизно на 6 годин 50 хвилин більше.

Повернення корабля потрапило на відео. На цих кадрах видно, як під час входу в атмосферу корпус огортає вогняне сяйво, а після приводнення корабель вибухає, і дрібні уламки розлітаються на всі боки.

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SpaceX's Starship returns to Earth after reaching orbit for the first time

Цей політ відрізнявся від усіх попередніх. Їх було 13, і всі проходили суборбітальною траєкторією, тобто корабель досягав космосу, але на орбіті не залишався. Цього разу двигуни дали Starship достатній розгін, і він уперше вийшов на кругову орбіту на висоті близько 275 км.

Там Starship розгорнув 26 супутників Starlink нового покоління. При цьому з-поміж основних завдань польоту корабель не впорався лише з одним — не зробив запланованих шести витків навколо Землі.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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