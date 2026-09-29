Словаччина повністю перевела цифрове ефірне телебачення на стандарт DVB-T2

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Словаччина завершила перехід ефірного ТБ на DVB-T2

Оператор ефірних мереж Towercom у вівторок, 22 вересня, перемкнув на новий стандарт третій загальнонаціональний мультиплекс Словаччини, в якому мовить суспільна телерадіокомпанія STVR. Перемикання тривало весь день і відбувалося поступово на всіх передавачах країни, йдеться в пресрелізі STVR.

Цей мультиплекс залишався останнім, який ще працював у стандарті першого покоління DVB-T. Тепер усі телевізійні мультиплекси країни використовують DVB-T2. Словаччина переходила на новий стандарт поетапно. Так, другий мультиплекс, де зокрема транслюються TA3, JOJ Plus і JOJ Krimi, змінив стандарт ще 14 квітня 2026 року.

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Цього разу зміна стосувалася чотирьох каналів STVR — Jednotka, Dvojka, 24 і Šport. Глядачам, які приймають їх через антену, може знадобитися переналаштувати телевізор або приставку. Приймачі, що підтримують лише DVB-T, ці канали більше не знайдуть. Натомість антену замінювати не треба. А тих, хто дивиться телебачення через кабель, супутник чи IPTV, перехід не стосується.

Новий стандарт дає змогу передавати більше даних у тій самій смузі частот. Завдяки цьому місткість третього мультиплекса, за даними словацького видання TECHBOX.sk, зросла приблизно з 19,9 до 33,4 Мбіт/с. Водночас STVR і далі стискає відео своїх каналів кодеком MPEG-4, тож зміна стандарту сама собою не означає ні переходу на HEVC, ні мовлення в 4K.

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Звільнену місткість Towercom хоче використати, щоб додати нові канали до платного ефірного пакета. Генеральний директор компанії Марсель Шатанек також зазначив, що новий стандарт дасть змогу мовити у вищій якості. Генеральна директорка STVR Мартіна Флашикова назвала оновлення інвестицією в збереження безплатного мовлення, яке має залишатися доступним кожній родині в Словаччині.

Ефірне телебачення оновлює й Іспанія, де з 5 листопада частина каналів перейде на Ultra HD.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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