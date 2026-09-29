«Мережа Ланет» заради безпеки закрила центр обслуговування в Києві

«Мережа Ланет», один із найбільших провайдерів інтернету й кабельного телебачення в Україні, призупинила роботу столичного центру обслуговування абонентів. У компанії пояснюють цей крок турботою про безпеку працівників і тих, хто приходить до центру.

Провайдер при цьому працює у звичному режимі. Його абоненти можуть дистанційно отримати консультацію, допомогу чи потрібну послугу — через онлайн-сервіси та інші канали зв’язку «Мережі Ланет». Натомість центр лишатиметься зачиненим, доки компанія окремо не повідомить про відновлення його роботи. Дати вона поки не називає.

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Причина такого рішення — масовані російські атаки на Київ. Останніми днями від таких атак потерпають і об’єкти зв’язку. Одним із них став бізнес-центр на Шулявці, де розміщено дата-центр «Датагруп». 25 вересня в нього влучив російський дрон.

Наступного дня Росія вдруге за два дні атакувала київський дата-центр Cosmonova і втретє — провайдера «Коло.ТБ». Після цієї серії ударів Cosmonova остаточно втратила дата-центр і повідомила, що він більше не працюватиме.

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«Мережа Ланет» раніше також зазнавала втрат від обстрілів столиці. У ніч на 2 липня російський удар пошкодив київський дата-центр компанії, після чого її підрозділ «Ланет Business» згорнув послугу розміщення в ньому серверів клієнтів (колокейшн).