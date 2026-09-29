Китай дозаправив навігаційний супутник BeiDou на навколоземній орбіті

Китайський обслуговувальний апарат перекачав рідке паливо в один із супутників навігаційної системи BeiDou на високій навколоземній орбіті. Операцію провели ще в лютому, а її подробиці стали відомі лише тепер, пише видання Interesting Engineering.

Як випливає з оприлюднених даних, заправник передав супутнику хімічне паливо тривалого зберігання, а не кріогенні компоненти на кшталт рідкого водню чи кисню. Для космічних апаратів такий варіант зручніший, адже це паливо роками лишається рідким без складних систем охолодження.

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Паливо супутник витрачає не лише під час виведення на робочу орбіту. Воно потрібне й для того, щоб коригувати траєкторію, утримувати положення та орієнтацію апарата, виконувати маневри ухилення. Тож навіть якщо електроніка, сонячні панелі й інші системи супутника цілком справні, він може втратити змогу нормально працювати, щойно закінчиться паливо. Китай уже вміє оновлювати апарати BeiDou без заміни — у серпні країна модернізувала всі 50 супутників системи безпосередньо на орбіті, не зупиняючи навігації.

Орбітальна заправка розв’язує проблему палива без запуску нового супутника, проте вимагає точного маневрування. Спершу обслуговувальний апарат має самостійно знайти ціль, зрівняти з нею швидкість і траєкторію, зблизитися й зістикуватися. Після стикування паливо треба перекачати в умовах мікрогравітації так, щоб уникнути витоків і не порушити орієнтації обох апаратів.

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Якщо технологію розвиватимуть далі, вона дасть змогу подовжувати службу супутників, у яких справне все основне обладнання, але закінчується паливо. У перспективі один такий заправник міг би обслуговувати кілька апаратів, а це допомогло б скоротити витрати на підтримку великих орбітальних угруповань.

BeiDou — китайська глобальна система супутникової навігації, за призначенням подібна до американської GPS, європейської Galileo та російської ГЛОНАСС. Нею користуються як для цивільної навігації, так і у військовій сфері. Супутники системи передають не лише навігаційні сигнали — у лютому Китай запустив сервіс SMS, що працює через них.