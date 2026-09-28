В youtv розповіли про наслідки російських атак і відновлення сервісу

Сервіс онлайн-телебачення youtv за останній тиждень тричі потрапляв під російські обстріли. Пошкоджено два дата-центри з його обладнанням, а також інфраструктуру партнерів, через яку youtv отримував сигнал значної частини телеканалів. Про це розповів у Facebook CEO і співвласник сервісу Максим Смілянець.

Найважчими для youtv стали два останні влучання в той самий дата-центр. Там знищено частину дорогого обладнання, яке вже не вдасться відновити, написала комерційна директорка сервісу Вікторія Опанасюк.

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Попри ці втрати youtv продовжує працювати, адже компанія швидко перейшла на резерви. Крім того, вона розгортає додаткові потужності в інших регіонах України, а частину сервісів переносить у хмари та за кордон. Такі кроки, визнала Опанасюк, сьогодні вже вимушені, бо інакше стабільної роботи сервісу не забезпечити. Уже кілька діб команда youtv майже без перерви відновлює обладнання, і більша частина сервісу вже працює. Смілянець у дописі уточнює, що youtv майже повністю відновив роботу.

Окремо Опанасюк подякувала акціонерам. Після таких подій, зазначила вона, нелегко знову погоджуватися на великі вкладення в обладнання та інфраструктуру, проте компанія й далі інвестує в youtv. «Ми зазнали серйозних втрат, але продовжуємо працювати», — підсумував Смілянець. Він також додав, що сервіс залишається в Україні й працює для українців.

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Постраждали й партнери youtv, чиї дата-центри теж зруйновано. Опанасюк висловила їм співчуття і зауважила, що кожен такий майданчик — це роки праці, великі вкладення та люди, які його будували. Нагадаємо, раніше ми писали, що 26 вересня після удару по київських дата-центрах понад 30 телеканалів тимчасово зникли з ефіру.