В youtv розповіли про наслідки російських атак і відновлення сервісу

Сервіс онлайн-телебачення youtv за останній тиждень тричі потрапляв під російські обстріли. Пошкоджено два дата-центри з його обладнанням, а також інфраструктуру партнерів, через яку youtv отримував сигнал значної частини телеканалів. Про це розповів у Facebook CEO і співвласник сервісу Максим Смілянець.
Найважчими для youtv стали два останні влучання в той самий дата-центр. Там знищено частину дорогого обладнання, яке вже не вдасться відновити, написала комерційна директорка сервісу Вікторія Опанасюк.
Попри ці втрати youtv продовжує працювати, адже компанія швидко перейшла на резерви. Крім того, вона розгортає додаткові потужності в інших регіонах України, а частину сервісів переносить у хмари та за кордон. Такі кроки, визнала Опанасюк, сьогодні вже вимушені, бо інакше стабільної роботи сервісу не забезпечити. Уже кілька діб команда youtv майже без перерви відновлює обладнання, і більша частина сервісу вже працює. Смілянець у дописі уточнює, що youtv майже повністю відновив роботу.
Окремо Опанасюк подякувала акціонерам. Після таких подій, зазначила вона, нелегко знову погоджуватися на великі вкладення в обладнання та інфраструктуру, проте компанія й далі інвестує в youtv. «Ми зазнали серйозних втрат, але продовжуємо працювати», — підсумував Смілянець. Він також додав, що сервіс залишається в Україні й працює для українців.
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Постраждали й партнери youtv, чиї дата-центри теж зруйновано. Опанасюк висловила їм співчуття і зауважила, що кожен такий майданчик — це роки праці, великі вкладення та люди, які його будували. Нагадаємо, раніше ми писали, що 26 вересня після удару по київських дата-центрах понад 30 телеканалів тимчасово зникли з ефіру.