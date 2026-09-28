Starfish Space підготувала до запуску перший супутник Otter для обслуговування апаратів на орбіті

Американська компанія Starfish Space показала в сіетлському океанаріумі макет апарата Otter, розробку й виготовлення якого на $15 млн профінансувало NASA. Супутники цієї серії мають оглядати неробочі апарати, а згодом буксирувати їх на інші орбіти або скеровувати в атмосферу, пише видання GeekWire.

Перший Otter орієнтовно стартує 1 жовтня з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Апарат полетить у межах місії SpaceX Transporter-18, під час якої одна ракета виведе на орбіту одразу кілька супутників різних компаній і відомств. Кошти NASA виділило за програмою SSPICY (Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability), що розвиває рушійні системи й засоби огляду для малих космічних апаратів.

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Крім цивільних замовлень, Starfish Space бере участь і у військових програмах США. Обслуговування супутників на орбіті загалом цікавить американських військових. У червні Космічні сили США оголосили конкурс на створення орбітальних складів і депо.

Сам Otter — компактний апарат масою близько 300–335 кг, завбільшки приблизно з кухонну духовку, якщо не враховувати сонячних панелей. Його завдання в SSPICY — наближатися до неробочих космічних апаратів і детально їх оглядати. Під час місії Otter має обстежити кілька об’єктів американського виробництва й зібрати дані про стан їхніх корпусів, зовнішні пошкодження та параметри руху. Ці відомості допоможуть оцінити, чи можна такі апарати відремонтувати, використати повторно або безпечно прибрати з орбіти.

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Які саме супутники оглядатиме Otter, стане відомо лише після того, як його виведуть на орбіту й уведуть в експлуатацію. Втім, перелік кандидатів у компанії вже є, а остаточні цілі визначать пізніше. На першому етапі Otter тільки зближуватиметься з об’єктами й передаватиме дані про їхній стан замовникам — NASA та військовим. Сама ж місія може тривати кілька років, тож Starfish Space готова брати на неї й нові завдання.

В основі платформи Otter — автономна навігація, керування зближенням і обладнання для майбутнього обслуговування супутників. Зокрема, за навігацію відповідає комплекс CETACEAN, який за допомогою комп’ютерного зору та стереокамери визначає, де саме перебуває ціль і з якою швидкістю рухається відносно апарата. Спираючись на ці дані, система CEPHALOPOD розраховує безпечні траєкторії зближення і сценарії, за якими маневр можна перервати. Крім того, на Otter встановили роботизовану систему Manta з кількома ступенями свободи та механізм захоплення Nautilus. Завдяки цьому механізму апарат згодом зможе стикуватися навіть з об’єктами, не розрахованими на обслуговування.

Нині на виготовлення одного Otter потрібно близько півтора року, і ще щонайменше п’ять таких апаратів компанія вже виготовляє. Starfish Space також домовилася про огляд і навіть зведення з орбіти двох відпрацьованих військових супутників, супутника NASA та двох комерційних апаратів на геостаціонарній орбіті. Водночас компанії треба розширити й пришвидшити виробництво. Стартап заснували 2019 року двоє колишніх працівників Blue Origin Джеффа Безоса. Зараз у ньому працює 120 осіб, хоча ще кілька місяців тому штат налічував близько 90.

Запуск Otter має стати для Starfish Space переходом від експериментів до комерційних послуг у космосі. Досі компанія випробовувала лише зменшені прототипи Otter Pup. Перший із них 2023 року підтвердив, що системи стеження за супутниками працюють, хоча зістикуватися з ціллю на орбіті не зміг. Другий прототип уже на орбіті й супроводжує спеціально призначений для цього супутник, допомагаючи розробникам відпрацьовувати маневри зближення.

Інтересу до місії Otter додав нещодавній провал спроби NASA врятувати космічну обсерваторію Swift. Рятувати її мав буксир LINK, який компанія Katalyst Space збудувала поспіхом, але він сам вийшов з ладу ще під час виведення на орбіту. Тепер обсерваторія найближчими місяцями згорить в атмосфері.