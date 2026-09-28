Росія заявила про удари по дата-центрах «Укртелекому» та «Дрім Лайну»

У понеділок, 28 вересня, Міноборони Росії заявило, що російські війська вразили в Києві дата-центри двох українських компаній — «Укртелекому» та «Дрім Лайну». Сам «Укртелеком» у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» підтвердив пошкодження одного зі своїх об’єктів, не уточнивши, якого саме.

На доступності зв’язку для абонентів інцидент не позначився. «Ситуація не вплинула на роботу сервісів», — запевнили в пресслужбі оператора. Тим часом його фахівці з’ясовують масштаб руйнувань, оцінюють стан інфраструктури й стабілізують її роботу. Ніхто з працівників «Укртелекому» не постраждав, додали в компанії.

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У Москві вибір цілей пояснюють тим, що обидві компанії нібито забезпечують зв’язком Збройні сили України (ЗСУ). У заяві російського відомства «Укртелеком» названо одним із найбільших постачальників стаціонарного й мобільного зв’язку та швидкісного інтернету для війська. «Дрім Лайн», за версією Міноборони Росії, надає ЗСУ швидкісний інтернет і зберігає розвідувальні дані.

Цими днями під удар потрапляла й інша телекомунікаційна інфраструктура. Того самого дня стало відомо, що магістральний оператор «Омега Телеком» утратив головний вузол у Києві через атаку РФ. Його послугами користуються понад 300 інтернет-провайдерів.

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Напередодні, 27 вересня, Міноборони Росії так само заявляло про удар по дата-центру Vodafone. Сам оператор цю інформацію не підтвердив і не спростував.