Магістральний оператор «Омега Телеком» втратив головний технічний вузол у Києві через атаку РФ

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Датацентр Омега Телеком

Оператор «Омега Телеком» повідомив у Facebook, що під час подвійного удару російських військ по столиці повністю знищено обладнання його головного технічного вузла. Зараз інженери компанії переспрямовують трафік і перезапускають критичні системи на резервних майданчиках, щоб клієнти якнайменше відчули перебої зв’язку.

За ці перебої в компанії перепросили, а користувачам подякували за розуміння. В «Омега Телеком» також зазначили, що фахівці вже відновлюють роботу сервісів.

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Від роботи цього оператора залежать не лише його прямі клієнти. Компанія працює на ринку з 2012 року й нині належить до ключових інфраструктурних операторів України, а її послугами користуються понад 300 інтернет-провайдерів. Магістральні оптоволоконні лінії оператора завдовжки близько 18 500 км охоплюють понад 260 міст. Основний власник і бенефіціар групи компаній, до якої також входять «Омега ТБ» та «Омега Сек’юрітіз», — політик і підприємець Олег Шевчук.

У Києві оператор має власний дата-центр площею 900 м² на 159 стійок. Крім того, столичне оптоволоконне кільце компанії проходить через головні точки обміну трафіком на вулицях Сім’ї Прахових і Леонтовича. Завдяки цьому «Омега Телеком» з’єднаний з мережами більшості українських операторів.

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Київські дата-центри цього місяця вже потрапляли під удар. Так, 26 вересня після ранкового обстрілу понад 30 телеканалів тимчасово зникли з ефіру.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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