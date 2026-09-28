«Київстар» запроваджує посаду операційного директора: хто її обійме?

«Київстар» оголосив, що з 2 жовтня 2026 року посаду операційного директора (Chief Operating Officer, COO) обійме Володимир Лутченко. З 2021 року він керує технічною дирекцією оператора, а на новій посаді відповідатиме за всю операційну діяльність компанії.

Появу нової посади компанія пояснює тим, що розвиток Kyivstar Group Ltd., масштабування цифрової екосистеми й технологічні проєкти вимагають від операційної компанії «Київстар» більшої ефективності. Тому оператор і вдосконалює модель управління. До обов’язків Лутченка належатимуть втілення бізнес-стратегії, безперервна й надійна робота мережі, якість обслуговування клієнтів, а також операційна ефективність і стійкість бізнесу.

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Президент Kyivstar Group Ltd. Олександр Комаров назвав телеком-бізнес основою екосистеми групи, бо саме він дає змогу розвивати й масштабувати нові цифрові сервіси. «Для нас особливо важливо не лише формувати амбітні плани, а й забезпечувати їх швидке та якісне втілення», — наголосив він. Саме тому, за словами Комарова, група вирішила посилити операційне управління «Київстару».

Сам Лутченко відповідає за технологічний розвиток оператора вже понад п’ять років. За оцінкою компанії, на посаді технічного директора (CTO) він відіграв ключову роль у тому, щоб зробити інфраструктуру «Київстару» надійнішою під час повномасштабної війни. Під його керівництвом оператор перебудував мережеву, енергетичну та безпекову архітектуру, запровадив багаторівневе резервування мережі й посилив кіберзахист.

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За ці роки «Київстар» помітно розширив покриття 4G, завершив згортання 3G, запустив пілотні проєкти 5G і модернізував інфраструктуру. Крім того, абонентам став доступний прямий зв’язок смартфонів із супутниками Starlink (технологія Direct to Cell). Своє завдання в новій ролі Лутченко бачить у тому, щоб швидко та якісно втілювати стратегічні пріоритети компанії. «Стратегія набуває справжньої цінності лише через результат», — зазначив він.

У галузі електронних комунікацій Лутченко працює понад 30 років. Його роботу відзначили кількома міжнародними галузевими нагородами. У 2022 році він переміг у номінаціях Telco Executive of the Year премії Network X і CTO of the Year премії Mobile Europe. Наступного року World Communication Awards вручила йому Crisis Response Award, а у 2024-му він отримав нагороду GSMA Global Mobile Awards за проєкти, що підвищують надійність мереж.

Призначення Лутченка — не єдина кадрова зміна в «Київстарі» за останні тижні. На початку вересня посаду залишив голова ревізійної комісії оператора Мацей Войташек.