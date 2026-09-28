Аудиторія VoLTE в мережі lifecell за рік зросла у 2,4 раза

lifecell за рік більш ніж удвічі збільшив кількість активних користувачів VoLTE — технології, що дає змогу телефонувати через мережу 4G. Нині їх 2,79 млн, а щодня через VoLTE проходить понад 15 млн дзвінків, повідомив оператор.

Разом з аудиторією зростає й частка голосового трафіку, що йде через 4G. Зараз вона сягає 40%, тоді як у березні 2026 року, коли lifecell перевів майже третину голосового трафіку на VoLTE, цей показник становив 29%. При цьому кількість VoLTE-дзвінків на добу за рік зросла у 2,2 раза.

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Найбільше таких абонентів традиційно в Києві та Київській області — понад 620 тис. Серед інших регіонів, де технологією користується багато абонентів, оператор називає Черкащину, Львівщину та Одещину.

У мережі lifecell налічується 5,1 млн смартфонів із підтримкою VoLTE — 70% усіх пристроїв абонентів. Такі моделі випускають 17 основних виробників, а перелік сумісних пристроїв, за словами оператора, постійно поповнюється.

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VoLTE забезпечує високу якість звуку й швидке з’єднання, а мобільний інтернет під час розмови працює без перерв. У мережі 4G абонентам lifecell доступні й відеодзвінки без сторонніх застосунків — за технологією ViLTE (Video over LTE). Щоправда, пристрої на iOS і смартфони Google Pixel її поки не підтримують — заважають технічні особливості цих гаджетів.

Користуватися VoLTE абоненти можуть і на смартгодинниках, які підтримують eSIM, — зокрема Apple Watch, Samsung Galaxy Watch і Huawei Watch. Перелік сумісних годинників оператор опублікував на сторінці послуги. Для Apple Watch lifecell першим в Україні офіційно запровадив eSIM і досі лишається єдиним оператором, у якого вона є.

За кордоном VoLTE-дзвінки абонентам lifecell доступні в 44 країнах і територіях, серед яких США, Канада, Велика Британія, Польща, Франція, Італія, Китай та Австралія. У червні 2026 року, коли оператор розширив VoLTE-роумінг, таких країн було 41.

У lifecell поширення VoLTE вважають частиною переходу мережі на сучасну архітектуру. Так оператор, за його словами, готується до подальшого розвитку мобільних технологій. Увімкнути VoLTE та дзвінки через Wi-Fi (VoWiFi) або перевірити сумісність SIM-картки й смартфона абоненти можуть на сайті оператора.