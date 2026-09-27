Міноборони Росії заявило про удар по дата-центру оператора Vodafone

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Vodafone
Фото: Shutterstock

Міністерство оборони Росії відзвітувало про ураження центру обробки даних оператора мобільного зв’язку Vodafone. Цю заяву навела «Економічна правда» з посиланням на російське агентство «Интерфакс». Вона з’явилася на тлі серії ударів по київській інфраструктурі зв’язку.

Сам Vodafone повідомлення російського відомства не прокоментував. Видання dev.ua звернулося до пресслужби оператора з проханням підтвердити удар, але в компанії від коментарів відмовилися. Чи є постраждалі, досі невідомо.

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Про атаку на будівлю оператора ще зранку написала Telegram-спільнота «MZU – Мобільний Зв’язок України». За її даними, дрон цілеспрямовано вдарив по будівлі в Шевченківському районі Києва, де розміщено великий технічний офіс Vodafone. Чи йдеться в обох повідомленнях про той самий об’єкт, оператор не уточнював.

Цього ж дня, 27 вересня, під час атаки дронів росіяни пошкодили будівлю головного офісу іншого мобільного оператора — «Київстару».

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Ще раніше, 25 і 26 вересня, під російські удари потрапив дата-центр Cosmonova в київському Protasov Business Park. Після цих ударів компанія визнала, що дата-центр більше не працюватиме.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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