Cosmonova остаточно втратила київський дата-центр після серії російських ударів

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Знищений датацентр Cosmonova

Дата-центр Cosmonova у київському Protasov Business Park, який росіяни атакували 25 і 26 вересня, більше не працюватиме. Компанія визнала це на своїй сторінці у Facebook і показала фото наслідків обстрілу.

Попри масштаб пошкоджень, команда Cosmonova і далі локалізує наслідки ураження, а також частково переносить і відновлює сервіси. Подробиці про обладнання клієнтів, яке стояло в цьому дата-центрі, компанія обіцяє повідомляти, щойно матиме змогу, адже поки що відповідні служби частково обмежують доступ до об’єкта навіть для її фахівців.

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Спершу Cosmonova повідомляла про пошкоджену опорну мережу та збої в роботі сервісів. Після того як ядро мережі й дата-центр уразило вдруге, компанія взялася відновлювати всі сервіси з віддалених резервних майданчиків у безпечних місцях.

Уранці 26 вересня інтернет-провайдер «Коло.ТБ» також повідомив, що російський обстріл Києва пошкодив його обладнання. Того ж ранку удар по столичних дата-центрах позначився і на телебаченні — низка українських телеканалів призупинила мовлення або мала технічні труднощі.

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Російський обстріл пошкодив і дата-центр всеукраїнського оператора зв’язку «Датагруп». Цей дата-центр розташований у київському бізнес-центрі, куди 25 вересня влучив російський дрон.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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