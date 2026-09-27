Будівля головного офісу «Київстару» на Дегтярівській постраждала від російського удару

Новини
Київстар

У неділю, 27 вересня, під час російського удару по Києву постраждала будівля головного офісу «Київстару» на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі. Пресслужба оператора розповіла агентству «Інтерфакс-Україна», що ніхто з працівників не дістав травм.

Під удар ця будівля потрапляє не вперше. Ще 11 вересня російські дрони пошкодили офіс інженерів «Київстару», розташований за тією самою адресою. Через шість днів, 17 вересня, росіяни атакували ще одну будівлю оператора, уже в Київській області, де розміщене його обладнання.

- Реклама -

Тим часом дохід «Київстару» за перше півріччя 2026 року зріс до 28,9 млрд грн — на 29,1% більше, ніж роком раніше. У доларах це $662 млн, або на 22,8% більше. Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITDA) за той самий період збільшився на 24,5%, до 15,8 млрд грн. У доларовому вимірі він зріс на 17,8% і сягнув $361 млн.

Кількість абонентів оператора натомість зменшилася. У другому кварталі 2026 року їх налічувалося 21,8 млн — на 2,8% менше, ніж у тому самому кварталі 2025-го.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Міноборони Росії заявило про удар по дата-центру оператора Vodafone

Міноборони Росії заявило, що вразило центр обробки даних Vodafone. Сам оператор цю заяву не підтвердив і не спростував, відмовившись від коментарів.
Новини

Cosmonova остаточно втратила київський дата-центр після серії російських ударів

Cosmonova повідомила, що її київський дата-центр після серії російських ударів більше не працюватиме. Сервіси компанія частково переносить і відновлює деінде.
Новини

Понад 30 телеканалів тимчасово зникли з ефіру після атаки на дата-центри в Києві

Після ранкового удару 26 вересня по київських дата-центрах з ефіру зникли Армія TV, «Новини LIVE» і ще три десятки каналів. Частина мовників працює лише онлайн.
Новини

Росія вдруге атакувала київський дата-центр Cosmonova та втретє — провайдера «Коло.ТБ»

Київський провайдер «Коло.ТБ» зазнав уже третього влучання, дата-центр Cosmonova — другого за два дні. Свої сервіси обидві компанії відновлюють із резервів.
Новини

Sony Music і Universal Music подали новий позов до ШІ-сервісу Suno

Sony Music і Universal Music знову судяться з Suno. Лейбли вважають, що ШІ-моделі v6 успадкували порушення попередніх версій, навчених на їхній музиці.