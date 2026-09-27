Будівля головного офісу «Київстару» на Дегтярівській постраждала від російського удару

У неділю, 27 вересня, під час російського удару по Києву постраждала будівля головного офісу «Київстару» на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі. Пресслужба оператора розповіла агентству «Інтерфакс-Україна», що ніхто з працівників не дістав травм.

Під удар ця будівля потрапляє не вперше. Ще 11 вересня російські дрони пошкодили офіс інженерів «Київстару», розташований за тією самою адресою. Через шість днів, 17 вересня, росіяни атакували ще одну будівлю оператора, уже в Київській області, де розміщене його обладнання.

- Реклама -

Тим часом дохід «Київстару» за перше півріччя 2026 року зріс до 28,9 млрд грн — на 29,1% більше, ніж роком раніше. У доларах це $662 млн, або на 22,8% більше. Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBITDA) за той самий період збільшився на 24,5%, до 15,8 млрд грн. У доларовому вимірі він зріс на 17,8% і сягнув $361 млн.

Кількість абонентів оператора натомість зменшилася. У другому кварталі 2026 року їх налічувалося 21,8 млн — на 2,8% менше, ніж у тому самому кварталі 2025-го.