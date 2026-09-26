Sony Music і Universal Music подали новий позов до ШІ-сервісу Suno

У новому позові лейбли Sony Music Entertainment і Universal Music Group (UMG) стверджують, що ШІ-генератор музики Suno порушує їхні авторські права навіть у моделях v6. Сервіс запевняє, що навчав це покоління на ліцензованому контенті, однак, за підрахунком позивачів, спірний підхід може зачіпати щонайменше 60 202 записи, пише Engadget.

Suno випустила моделі v6, заручившись ліцензійними угодами з Warner Music Group (WMG) і BMG. Це покоління сервіс подає як результат співпраці з правовласниками і крок до тіснішої взаємодії ШІ-галузі з музичним бізнесом. За словами самої Suno, для навчання v6 брали три види даних. Це контент, ліцензований партнерами, взаємодії з користувачами, тобто створені ними композиції та дані про їхні вподобання, а також напрацювання власної команди.

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Саме ці «взаємодії» позивачі вважають слабким місцем. На думку Sony Music і UMG, за цим словом можуть ховатися результати роботи попередніх моделей Suno, які навчали на записах лейблів без дозволу. Відтак, за логікою позову, сервіс міг навчати нове покоління на тому, що згенерували старі моделі, навіть після переходу на ліцензовану музику.

Якщо суд стане на бік правовласників, компенсація за американським законодавством про авторське право може сягнути 9 млрд доларів. Окремо лейбли можуть вимагати до 2500 доларів за кожен випадок, коли Suno обходила технології YouTube, що не дають завантажувати контент. Саме так, як вважають позивачі, сервіс і міг отримувати музику для навчання. Обидві суми — лише вимоги й оцінки з позову, а не збитки, які визнав суд. Остаточну відповідальність Suno й розмір компенсації визначать під час подальшого розгляду справи.

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У Suno позицію лейблів відкидають. «Ці твердження залишаються докорінно хибними як щодо фактів, так і щодо права», — заявили в компанії у коментарі для Engadget. Представники сервісу також нагадали, що його мета — зробити створення музики доступним для ширшого кола людей. За їхніми словами, за останні два роки Suno посилила зусилля в цьому напрямі й запустила v6 у партнерстві з WMG, BMG і Believe. Компанія розраховує, що ШІ та музична індустрія зможуть посилювати одне одного й створювати нові продукти для артистів, слухачів і всієї музичної спільноти.

Нинішній позов продовжує попередню судову суперечку Suno з найбільшими звукозаписними компаніями. Раніше з розробником уже судилися Sony Music, UMG і WMG, проте остання згодом уклала ліцензійну угоду з сервісом.

У липні 2026 року становище Suno ускладнив витік даних компанії. Як писали тоді ЗМІ, подробиці, що стали відомі після нього, свідчили про масове збирання музики й текстів пісень із YouTube Music, Deezer, Genius та інших платформ. Йшлося про мільйони композицій і текстів, на яких могли навчати попередні моделі Suno.

Таке збирання музики для навчання ШІ компанія раніше виправдовувала доктриною добросовісного використання (fair use) з американського законодавства. Ця доктрина в окремих випадках дозволяє використовувати захищені авторським правом матеріали без згоди правовласника. Із запуском v6 Suno припинила підтримку старих моделей, проте саме їхній зв’язок із новим поколінням і став предметом спору. Тепер суд має з’ясувати, чи можна вважати новим порушенням авторських прав навчання на результатах роботи попередніх моделей, якщо таке навчання справді було.