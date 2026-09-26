Росія вдруге атакувала київський дата-центр Cosmonova та втретє — провайдера «Коло.ТБ»

26 вересня російський удар повторно вивів з ладу київський дата-центр Cosmonova разом з основним ядром мережі. У частини клієнтів через це можливі перебої з інтернетом, а всі працівники, як повідомила компанія, у безпеці.

Спершу Cosmonova написала про пошкоджену опорну мережу COSMONOVA|NET. На місці влучання зараз працюють рятувальники ДСНС, а технічні фахівці DC|COSMONOVA чекають допуску, щоб оцінити масштаби пошкоджень. Згодом компанія уточнила, що після повторного влучання не працюють ні ядро мережі, ні сам дата-центр. Тепер її команда відновлює всі сервіси з резервних майданчиків, віддалених від пошкодженого об’єкта й розташованих у безпечних місцях.

- Реклама -

У суботу вранці третього удару зазнав і київський інтернет-провайдер «Коло.ТБ». Після нього ситуація значно складніша, ніж раніше, — визнав провайдер на своїй сторінці у Facebook. Щоб повернути зв’язок, його фахівці вже розгортають резерви й перебудовують маршрути трафіку. Ця робота, за словами «Коло.ТБ», забере кілька годин, хоча, можливо, вдасться впоратися й раніше. Не працюють і чати, сайт та телефони провайдера, проте їх теж оперативно відновлюють.

Для Cosmonova нинішній удар став другим за два дні. Уперше росіяни атакували її дата-центр увечері 25 вересня. Тоді компанія повідомила про пошкоджену будівлю, але наголосила, що зберегла всі дані клієнтів завдяки копіям на віддалених майданчиках (географічному резервуванню). Ще раніше, 23 вересня, російська атака на столичні дата-центри залишила без інтернету частину абонентів UTELS, «Павутини» та Crazy Network.