Понад 30 телеканалів тимчасово зникли з ефіру після атаки на дата-центри в Києві

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Уранці 26 вересня понад три десятки українських телеканалів тимчасово припинили мовлення після російського удару по столичній інфраструктурі. Серед них — Армія TV, «Новини LIVE», «8 канал», History і Star Cinema, повідомляє телеграм-канал S 80 TV.

За даними каналу, мовники були змушені перервати ефір через удар по інфраструктурі Cosmonova та «Коло.ТБ» і перебої в роботі дата-центрів. Для обох компаній цей удар не перший. Дата-центр Cosmonova росіяни атакували вже вдруге, а провайдера «Коло.ТБ» — утретє.

Крім згаданих мовників, до переліку S 80 TV потрапили «Капучино TV», ATR, Lale, «Конкурент Україна», «Телевсесвіт», «6 соток», «Фауна», «Терра», «Трофей», «Рибалка», U Travel, «Перший автомобільний» і «Зоосвіт». Без ефіру залишилися також BOLT, UA Fashion TV, Kinoliving, DORAMA, NOW Series, History 2, Travel&Food, One Planet, Contenent E, Kinokazka, GAGSNETWORK, KINOWOOD, KINOGRANDE, Lux TV і «ТЮСО».

Телеканал «Новини LIVE» тимчасово втратив телевізійний сигнал через наслідки атаки на столицю та збої в роботі дата-центрів, ідеться в телеграм-каналі мовника. Сайт novyny.live, YouTube, Telegram та інші цифрові платформи каналу при цьому працюють. У редакції наголошують, що перерва в мовленні тимчасова, і розраховують незабаром повернутися в ефір.

Телеканал Армія TV також попередив, що тимчасово не виходить в ефір через «технічні проблеми, пов’язані з ворожими обстрілами». Натомість канал і далі працює в YouTube та соцмережах.

Постраждали й онлайн-сервіси мовників. Так, сайт «Прямого» тимчасово не працює, бо росіяни, за словами команди каналу, вдарили по дата-центру, де стоїть сервер сайту. Як повідомили в «Суспільному», через обстріл перестали працювати плеєри на suspilne.media, а також сайти «Суспільне Медіатека» та «Бробакс». Фахівці мовника вже відновлюють роботу цих платформ.

Коли вдасться повністю усунути наслідки удару, наразі невідомо. Наприкінці вересня Росія почала завдавати ударів по київській інфраструктурі, від якої залежить робота інтернету. Лише за кілька днів атаки пошкодили мережі й дата-центри щонайменше десяти київських компаній, а близько 100 тис. домогосподарств тимчасово залишилися без зв’язку.