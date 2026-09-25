Вийшов трейлер документального фільму Алекса Гібні про Ілона Маска

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У мережі з'явився трейлер фільму «Маск»

У мережі з’явився трейлер фільму «Маск» — документальної стрічки оскароносного режисера Алекса Гібні (Alex Gibney) про Ілона Маска. Водночас прокатна компанія Bleecker Street перенесла початок прокату на 9 жовтня, пояснивши це величезним інтересом публіки, пише Deadline.

У кадрі про мільярдера розповідають його перша дружина Джастін Маск (Justine Musk), батько Еррол Маск (Errol Musk) та Ешлі Сент-Клер (Ashley St. Clair) — мати одного з численних дітей бізнесмена. Крім близьких, у фільмі виступають і люди, які тісно працювали з Маском. Разом з антрактом стрічка триває майже чотири години. Спершу її покажуть у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, а згодом вона вийде в широкий прокат у США.

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У ролику звучать слова численних критиків Маска. «Маємо одну людину, яка настільки хаотична і водночас має величезну владу. Це просто божевілля», — каже один із них. Інший співрозмовник називає автомобіль Tesla «машиною, яка бреше вам про те, що робить». Після цих слів у трейлері показують аварію електромобіля, який рухався з увімкненим автопілотом.

Musk | Official Trailer | Bleecker Street

Сент-Клер з’являється в одному з найнапруженіших епізодів фільму. За її словами, Маск казав їй, що заздалегідь знав переможця президентських виборів у США 2024 року. «Він сказав мені: я не можу бути президентом, але можу допомогти Трампові перемогти Байдена», — розповідає вона. Такі свідчення дають підстави побоюватися, що бізнесмен справді міг вплинути на результат голосування.

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Сам Маск через адвоката Алекса Спіро (Alex Spiro) пригрозив режисерові позовом. Спіро попередив Гібні, що натяки на фальсифікацію виборів треба спростувати. «Отже, ще до виходу фільму вас повідомлено, що ці інсинуації неправдиві», — написав юрист.

В одному з нещодавніх інтерв’ю Гібні визнав, що сприймає цю погрозу серйозно. «У нього чудові фінансові ресурси. І будьмо відверті: у нашій правовій системі гроші впливають на суд так, як не мали б», — зазначив режисер. За словами Гібні, на папері в Маска грошей більше, ніж у будь-кого на планеті, — і це попри те, що в червні мільярдер втратив статус трильйонера. Втім, самі підстави для погроз режисер назвав відверто безглуздими, адже сторона Маска фільму навіть не бачила.

Прем’єра «Маска» відбулася 8 вересня на Венеційському кінофестивалі. Згодом стрічку показали на фестивалі в Торонто, а потім — у Кемдені.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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