SpaceX більше не бере замовлень на запуски Falcon 9 після 2028 року

SpaceX готує заміну Falcon 9 — ракеті, на яку у 2025 році припала майже половина всіх запусків у світі. Замовлень на її польоти після 2028 року компанія вже не приймає, а клієнтів планує перевести на Starship, пише видання TechSpot.

Starship — велика ракета, яку SpaceX створює, щоб масово виводити супутники на орбіту, літати в далекий космос і працювати в місячній програмі NASA. Компанія розраховує, що з часом Starship замінить Falcon 9 і візьметься за завдання, з якими нинішня ракета не впорається. Її розраховано на значно важчі вантажі, а також на польоти до Місяця й далі. Проте на орбіту Starship досі не виходила. Її найновіший прототип почали випробовувати цього року, а першу спробу вийти на орбіту запланували на 28 вересня.

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Поки що більшість комерційних запусків припадає саме на Falcon 9. У 2025 році ця ракета стартувала 165 разів і вивела на орбіту всі корисні навантаження, а невдалою виявилася лише одна посадка першого ступеня. Завдяки Falcon 9 змінилася економіка космічних запусків, адже її перший ступінь літає повторно, а старти відбуваються часто. З нею ж поширилися спільні запуски, коли кілька компаній виводять свої апарати однією ракетою. Це особливо важливо для стартапів і невеликих операторів, які не можуть оплатити окремий запуск.

Якщо після 2028 року SpaceX перестане пропонувати Falcon 9, таким клієнтам доведеться шукати інші ракети. Частину замовлень можуть перебрати інші компанії, однак жодна з них поки не запускає ракети так часто. Тим часом у галузі вже побоюються нестачі ракет і пускових потужностей, адже попит на розгортання супутникових угруповань зростає. До того ж SpaceX уже й так дедалі рідше запускає супутники конкурентів, а ракети залишає для власних супутників Starlink.

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Раніше глава SpaceX Ілон Маск заявляв, що компанія спрямує інженерні й виробничі ресурси з програми Falcon на Starship. За його словами, це станеться, коли нова ракета стабільно літатиме кілька разів на тиждень. Згодом компанія хоче довести частоту запусків до кількох на день. Це дасть їй змогу поступово вивести Falcon 9 з експлуатації.

Для NASA відмова від Falcon 9 може створити проблеми. Нині саме ця ракета на замовлення агентства доставляє на Міжнародну космічну станцію (МКС) вантажі й астронавтів. Starship для цього не годиться, бо її верхній ступінь завеликий для стикування зі станцією. Особливо гостро це відчується, якщо МКС працюватиме й після 2028 року, а це цілком можливо. Тоді агентству, імовірно, доведеться більше покладатися на російські «Союзи» та Boeing Starliner, якщо його доопрацюють. Утім, жоден із цих варіантів навряд чи повноцінно замінить Falcon 9.

Рубіж 2028 року, ймовірно, пов’язаний із місячною програмою NASA Artemis. На цей рік агентство запланувало місію, у якій астронавти стартують на кораблі Orion, а виведе його надважка ракета SLS (Space Launch System). Starship у цій місії має пройти дозаправлення на орбіті, для якого знадобиться 15 пусків. Потім вона за планом долетить до орбіти Місяця й висадить на його поверхню двох астронавтів. Щоб дотриматися цих зобов’язань, SpaceX мусить підготувати Starship до визначеного терміну. Водночас NASA відновило конкурс на місячний посадковий модуль, де єдиною альтернативою SpaceX лишається Blue Origin.

SpaceX ще може змінити стратегію й експлуатувати Falcon 9 довше, ніж планувала. Проте нинішні правила прийняття замовлень свідчать, що компанія розраховує за два роки підготувати Starship до всіх цих завдань.