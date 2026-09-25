Російський дрон влучив у київський бізнес-центр, де розміщувався датацентр «Датагруп»

25 вересня російський безпілотник уразив бізнес-центр Compass FM на Шулявці — на розі вулиць Вадима Гетьмана та Сім’ї Бродських. У будівлі працював інтернет-провайдер «Датагруп», пише видання «Інформатор».

За старою вивіскою кияни досі називають цей комплекс «Інкомом». Він стоїть лише за 300 метрів від входу в метро і є одним із київських осередків IT-бізнесу. Крім «Датагруп», у будівлі мають офіси IT-інтегратор, Федерація комп’ютерного спорту України та інші технологічні компанії.

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Те, що удар припав саме на колишній «Інком», уточнили місцеві Telegram-канали. Удар пошкодив будівлю, проте наскільки серйозно, офіційно ще не повідомляли.

Сама «Датагруп» підтвердила, що атака пошкодила її датацентр. «Головне — наші працівники не постраждали. Клієнтські дані збережені й усі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків», — ідеться в повідомленні компанії. Її фахівці оцінюють пошкодження й відновлюють інфраструктуру.

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Раніше стало відомо, що дрон влучив у будівлю на Шулявці, а на сусідньому паркінгу спалахнули автомобілі. Тоді йшлося про трьох загиблих і сімох поранених. Проте офіційних даних про кількість постраждалих саме від удару по бізнес-центру поки немає.

Останнім часом Росія почала бити по об’єктах інтернет-провайдерів і дата-центрах. Після таких атак власник київського провайдера UTELS прогнозує подорожчання домашнього інтернету в Україні.