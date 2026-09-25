Латвія заборонила мовлення «Радіо Білорусь» через санкції ЄС

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) позбавила білоруську державну радіостанцію «Радіо Білорусь» права мовити в країні. Підставою стали санкції ЄС проти Білоруської державної телерадіокомпанії, яка контролює станцію, пише латвійське видання Delfi.

Друга підстава — відомості, які NEPLP надала інша державна установа. Згідно з ними, «Радіо Білорусь» подає однобічну й тенденційну інформацію про війну Росії проти України, виправдовує російську агресію та поширює матеріали на підтримку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

- Реклама -

Під санкції ЄС телерадіокомпанія потрапила через підтримку режиму Лукашенка та причетність до російської війни проти України. Тому станція не зможе мовити в Латвії доти, доки її власник лишатиметься під санкціями.

Обмеження охоплює всі способи поширення, зокрема й мовлення через інтернет. В інтернеті станцію почали обмежувати ще раніше — її сайт NEPLP заблокувала на початку вересня. У березні 2024 року Латвія вже заблокувала дев’ять сайтів з Росії та Білорусі, які поширювали пропаганду.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У лютому 2026 року NEPLP також закликала Сейм ухвалити рішення, яке припинило б роботу в Латвії всіх приватних радіостанцій, що мовлять російською.