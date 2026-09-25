Латвія заборонила мовлення «Радіо Білорусь» через санкції ЄС

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) позбавила білоруську державну радіостанцію «Радіо Білорусь» права мовити в країні. Підставою стали санкції ЄС проти Білоруської державної телерадіокомпанії, яка контролює станцію, пише латвійське видання Delfi.
Друга підстава — відомості, які NEPLP надала інша державна установа. Згідно з ними, «Радіо Білорусь» подає однобічну й тенденційну інформацію про війну Росії проти України, виправдовує російську агресію та поширює матеріали на підтримку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Під санкції ЄС телерадіокомпанія потрапила через підтримку режиму Лукашенка та причетність до російської війни проти України. Тому станція не зможе мовити в Латвії доти, доки її власник лишатиметься під санкціями.
Обмеження охоплює всі способи поширення, зокрема й мовлення через інтернет. В інтернеті станцію почали обмежувати ще раніше — її сайт NEPLP заблокувала на початку вересня. У березні 2024 року Латвія вже заблокувала дев’ять сайтів з Росії та Білорусі, які поширювали пропаганду.
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У лютому 2026 року NEPLP також закликала Сейм ухвалити рішення, яке припинило б роботу в Латвії всіх приватних радіостанцій, що мовлять російською.