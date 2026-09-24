Xiaomi випустила дві лінійки RGB-Mini LED телевізорів — базову і Supreme Edition

Xiaomi почала продавати в Китаї телевізори TV S Pro RGB-Mini LED 2027 — перші моделі компанії, в яких червоні, зелені й сині світлодіоди підсвічування працюють окремо. Їх випускають у чотирьох діагоналях від 65 до 98 дюймів, пише видання Gizmochina.

У звичайних телевізорах екран підсвічують білим світлом, яке потім фарбують світлофільтри. Натомість окремі кольорові джерела, за словами Xiaomi, дають змогу охопити весь колірний простір BT.2020 — стандарту для телебачення надвисокої чіткості. Крім того, на одноколірних сценах нові моделі витрачають приблизно на 30% менше енергії, ніж телевізори цієї серії 2026 року.

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Базова версія має пікову яскравість до 5000 кд/м² і покриття, що зменшує відбиття екрана до 1,8%. Кількість зон локального затемнення, тобто ділянок, де підсвічування регулюється окремо, зростає з діагоналлю: 2160 у 65-дюймової моделі, 2880 у 75-дюймової, 3744 у 85-дюймової і 4860 у 98-дюймової. За звук у ній відповідає система 2.1.2 потужністю 130 Вт зі спрямованими вгору динаміками та вбудованим сабвуфером, налаштована фахівцями Harman.

Старшу версію Supreme Edition Xiaomi виставила на передзамовлення ще в серпні. Як уточнює Gizmochina в окремому матеріалі, її пікова яскравість на 500 кд/м² вища і сягає 5500 кд/м², а екран відбиває лише 0,5% світла. Цю модель оснастили фірмовим чипом XM9000, який узгоджує роботу підсвічування і РК-матриці, щоб точніше передавати колір і контраст. Акустика в Supreme Edition теж потужніша — 170 Вт за схемою 4.1.2 з окремими лівим і правим об’ємними каналами та підтримкою Dolby Atmos.

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Обидві версії мають роздільну здатність 4K і частоту оновлення 180 Гц, а Supreme Edition пропонує ще й ігровий режим на 360 Гц. Серед заявлених функцій — змінна частота оновлення (VRR), AMD FreeSync Premium Pro і згладжування руху MEMC. Для під’єднання передбачено чотири порти HDMI 2.1, один з яких підтримує eARC, а також Wi-Fi 6, Ethernet і USB.

Усередині телевізорів — чотириядерний процесор Cortex-A73, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті, операційна система HyperOS 4. Вбудований радар міліметрового діапазону визначає, де сидять глядачі, і відповідно налаштовує зображення, а в Supreme Edition — і звук. Пульт працює через Bluetooth, заряджається від USB-C і має NFC, щоб передавати вміст зі смартфона на екран.

Корпус з металевою рамкою завтовшки 49,7 мм у 65-дюймових моделей і 54,9 мм у 98-дюймових. Під такий тонкий корпус є кріплення, що залишає між телевізором і стіною зазор лише 5 мм.

У Китаї базові моделі на 65, 75, 85 і 98 дюймів коштують 5999 ($894), 6999 ($1043), 8799 ($1311) і 12 999 юанів ($1937). За Supreme Edition тих самих діагоналей просять 6299 ($945), 7299 ($1095), 9299 ($1395) і 13 999 юанів ($2100). Схожі телевізори на китайському ринку вже продає Huawei, яка на початку серпня випустила лінійку Vision Smart Screen 6 SE RGB з підсвічуванням RGB MiniLED.