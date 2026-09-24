У Польщі сталася пожежа на наземній станції Starlink, яка забезпечує інтернет і для України

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Станція супутникового зв'язку Starlink у селі Воля Кробовська в Мазовецькому воєводстві
Станція супутникового зв'язку Starlink у селі Воля Кробовська в Мазовецькому воєводстві. Фото: Krzysztof Zasada / RMF FM

Увечері 23 вересня пожежа пошкодила наземну станцію супутникового зв’язку Starlink у селі Воля Кробовська в Мазовецькому воєводстві, повідомляє польська радіостанція RMF FM. Причиною пожежі слідчі, за словами віцепрем’єра Польщі Кшиштофа Гавковського, найімовірніше вважають підпал.

Про займання пізно ввечері повідомив власник нерухомості, на якій стоїть обладнання станції. Він зателефонував на номер екстреної допомоги й розповів, що горять антени, а генератор уже пошкоджений. Пожежники, які одразу виїхали на його виклик, загасили вогонь.

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Повідомлення про пожежу передали Агентству внутрішньої безпеки та Центральному бюро розслідувань поліції. На місце також викликали загін поліції з протидії масовим заворушенням і офіцерів воєводської комендатури. Ще вранці 24 вересня там працювали поліцейські техніки, які фіксували речові докази, а село патрулювала поліція.

Кореспондент RMF FM Кшиштоф Засада, який побував біля станції, розповів, що там стоїть близько десятка білих сферичних антен діаметром приблизно по 2 метри. Цю ділянку обнесено бляшаним парканом. Сама база у Волі Кробовській разом з аналогічною станцією під Каунасом у Литві дає доступ до інтернету значній частині Центральної та Східної Європи.

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Гавковський, який також очолює міністерство цифрових справ Польщі, заявив, що багато що вказує на навмисну спробу вивести станцію з ладу. Її оператор — державна телекомунікаційна компанія Exatel, одна з ключових для безпеки в мережі й доступу до інтернету, зокрема для України. Будь-яке відключення таких станцій, пояснив міністр, означає перебої з інтернетом, а слідом за ними — і збої, наприклад, у роботі банкоматів.

«Вогонь охопив електроустановку та генератор; очевидно, що цей акт саботажу мав на меті вивести станцію з ладу — фактично відключити інтернет-з’єднання… та порушити доступ до інтернету для різних установ, включно з українськими військовими. Хоча сьогодні все працює, ми повинні визнати — як нещодавно зазначив прем’єр-міністр Туск, — що це елемент гібридної війни», — сказав Гавковський.

Причетність Росії до пожежі, за його словами, поки не встановлено. Утім, «багато ознак свідчать про те, що це узгоджується з новою російською доктриною нападу», додав віцепрем’єр.

Тим часом в Україні цього тижня російська атака пошкодила кілька київських дата-центрів і залишила без зв’язку частину абонентів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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