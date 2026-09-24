Ще один водоканал у Великій Британії шукатиме витоки води за допомогою оптоволоконних кабелів

Британська компанія Southern Water перетворює наявні оптоволоконні кабелі провайдера Openreach на підземні датчики витоків у своєму водогоні. Для цього вона розпочала випробування системи від компанії Lightsonic, пише видання The Register.

Самі кабелі належать Openreach — інфраструктурному підрозділу британського оператора BT. Система Lightsonic відстежує навіть незначні зміни в тому, як світло проходить цими кабелями, і так вловлює вібрації від витоків, що виникли під землею неподалік. Відрізнити їх від руху транспорту, дорожніх робіт та іншого фонового шуму допомагає машинне навчання. Завдяки цьому система визначає, де саме тече вода.

- Реклама -

Точні координати витоку, за даними Lightsonic, дають інженерам змогу швидше розбиратися з аваріями на водогоні й лагодити труби. Розробник стверджує, що його технологія вже рятує понад чотири мільйони літрів води на добу на 650 км британських водогонів.

Southern Water — не перша водопостачальна компанія в країні, яка взялася за такий метод. Ще в березні Affinity Water, що обслуговує частину районів на півдні Англії, разом із Lightsonic та Openreach випробувала таку саму систему. За словами Southern Water, саме цей досвід підштовхнув її до власних випробувань.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Випробування компанія почала після одного з найспекотніших і найпосушливіших літ за всю історію спостережень у Великій Британії. Майже три чверті території Англії офіційно перебувають у стані посухи, а південь країни належить до регіонів із найгострішою нестачею води. Southern Water розраховує, що випробування допоможуть їй виконати поставлені регулятором Ofwat цілі зі скорочення витоків до 2030 року. Менші втрати води мають також зняти частину навантаження з водосховищ і скоротити обсяги її забору, а отже, підвищити стійкість до посух.

Southern Water забезпечує водопостачання й водовідведення в окремих районах графств Гемпшир (Hampshire), Західний і Східний Сассекс та Кент, а також на острові Вайт у протоці Ла-Манш. «Ми скорочуємо витоки в нашій мережі вже третій рік поспіль і далі вкладаємо гроші в нові методи й технології, щоб знаходити й усувати їх ще ефективніше», — зазначив менеджер компанії зі стратегії боротьби з витоками та розвитку мережі Вейн Новеллі (Wayne Novelli). За його словами, Southern Water вразили показники й перевірена ефективність технології Lightsonic.

Натомість з очищенням стічних вод у компанії справи значно гірші. Цього тижня суд оштрафував Southern Water на £2,4 млн (3,1 млн доларів) за кілька випадків забруднення довкілля в Кенті. А ще в липні її оштрафували на £7,1 млн (9,4 млн доларів) за незаконні скиди, через які довелося закрити пляжі в районі Танет у тому ж графстві. В обох випадках позивачем виступило Агентство з охорони довкілля (Environment Agency).

Комунальні й телекомунікаційні компанії у Великій Британії нерідко об’єднують зусилля. Так, у 2022 році компанія Arcadis збиралася випробувати в Південному Йоркширі прокладання оптоволокна просто всередині водопровідних труб. А у 2024-му схожу технологію застосували, щоб провести широкосмуговий інтернет на Папа-Вестрей (Papa Westray) — один із найвіддаленіших островів країни в Оркнейському архіпелазі.