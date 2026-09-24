Meta представила Ray-Ban Meta Audio — свої перші ШІ-окуляри без камери

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Ray Ban Meta Audio

Meta разом з EssilorLuxottica показала аудіоокуляри Ray-Ban Meta Audio вартістю від $349. Попередні замовлення на них компанія почне приймати 13 жовтня, а перші покупці отримають новинку до кінця року.

Камери в новинці немає, і саме цим вона відрізняється від інших Ray-Ban Meta. Натомість окуляри розраховані лише на роботу зі звуком. У них можна слухати музику й подкасти, телефонувати, перекладати розмови та звертатися до персонального ШІ-агента Muse.

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Відмову від камери Meta пояснює наміром створити окрему категорію аудіоокулярів, які не знімають протягом дня, щоб слухати музику, спілкуватися й користуватися ШІ. Водночас компанія хоче розвіяти занепокоєння щодо приватності, яке супроводжувало її моделі з камерами.

Вага Ray-Ban Meta Audio — 43 г. Кінчики дужок у них регулюються, носоупори можна замінити, а шарніри не дають дужкам розкриватися надто широко. Без підзарядки ці окуляри працюють до 12 годин, а футляр-зарядка з комплекту подовжує цей час до 48 годин.

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Новинку випустять у двох варіантах дизайну, Clubmaster і Burbank, та в 23 поєднаннях кольорів і лінз. До цих окулярів також можна замовити оптичні лінзи за рецептом. Утім, у червні компанія представила окуляри Meta Glasses без бренду Ray-Ban, і вони коштують ще менше — від $299.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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