«Київстар ТБ» пропонує власну Smart TV приставку за акційною ціною

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«Київстар ТБ» пропонує власну Smart TV приставку зі знижкою

«Київстар ТБ» оголосив акцію на власну Smart TV приставку, яка додає смарт-функції звичайному телевізору. З 1 серпня до 31 грудня 2026 року пристрій коштує 1399 грн замість 2599 грн, а замовити його можна онлайн.

Розрахована приставка насамперед на власників старіших телевізорів без Smart-функцій, які найближчим часом не збираються міняти техніку. Знадобиться вона й родинам, яким потрібен доступ до контенту на другому телевізорі — у дитячій, спальні, на кухні чи на дачі. Ще одна аудиторія пристрою — ті, хто хоче зібрати на одному екрані телебачення, онлайн-кінотеатри, музичні сервіси та інші застосунки.

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Приставку під’єднують до телевізора кабелем HDMI, а для роботи їй потрібен інтернет через Wi-Fi або Ethernet. На неї можна встановлювати застосунки з Google Play, дивитися YouTube і TikTok, слухати Spotify. Крім того, через Google Cast на великий екран можна вивести відео зі смартфона.

Усередині пристрою — 2 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої пам’яті. Він відтворює відео у 4K із частотою до 60 кадрів за секунду та підтримує Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Ethernet і Bluetooth 5.0. У коробці, крім самої приставки, є пульт дистанційного керування, адаптер живлення, батарейки й кабель HDMI.

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В акційну ціну входять три місяці підписки Преміум HD і безплатна доставка до відділення «Нової пошти». Ця підписка відкриває понад 430 телеканалів і бібліотеку з більш ніж 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу.

Користуватися платформою можуть абоненти будь-якого мобільного оператора чи інтернет-провайдера, а для входу достатньо власного номера телефону. Дивитися «Київстар ТБ» можна не лише через приставку — у січні 2025 року сервіс з’явився на консолях Xbox.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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