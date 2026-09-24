Google відправить у космос тестовий супутник із чипами для ШІ

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Project Suncatcher

Google перевірить на орбіті власні тензорні процесори (TPU). Їх установлять на прототип супутника, який полетить на ракеті SpaceX у межах місії Transporter-18. Партнером Google у цій місії стала супутникова компанія Planet Labs, пише Reuters.

Компанія хоче з’ясувати, чи здатні ці чипи для штучного інтелекту стабільно працювати на низькій навколоземній орбіті. Під час польоту Google простежить, як обладнання витримає навантаження на старті, космічне випромінювання та екстремальні температури. Космічна радіація може спричиняти збої в електроніці, зокрема випадкову зміну значень у даних (перекидання бітів).

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На Землі Google уже випробувала TPU під ШІ-навантаженням на об’єкті Каліфорнійського університету в Девісі. Проте в компанії вважають, що без справжнього польоту не обійтися, адже лише так видно, як обладнання працює безпосередньо в космосі.

Окремо Google перевірить, як охолоджуються чипи. У вакуумі немає повітря, тож звичного обдуву там не буде. Натомість компанія поєднає теплові трубки з радіаторами.

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Google’s latest moonshot to put machine learning in space

Цей запуск стане першим орбітальним випробуванням проєкту Suncatcher, який Google представила в листопаді 2025 року. Надалі команда проєкту має дослідити, чи можна розмістити на орбіті великі обчислювальні потужності для ШІ. Серед можливих переваг такого розміщення — доступ до сонячного світла більшу частину часу та незалежність від енергетичних обмежень на Землі.

У травні 2026 року Google вела переговори зі SpaceX та іншими операторами про запуск орбітальних дата-центрів. Однак, за словами експертів, такі проєкти поки що наштовхуються на високу вартість запусків, інженерні обмеження та труднощі з масовим виробництвом супутників.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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