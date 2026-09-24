Google тестує в Android 17 розблокування смартфона через прив’язаний акаунт

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Unlock with Google account
Фото: Android Authority

Видання Android Authority знайшло в п’ятій бета-версії оновлення Android 17 QPR2 опцію, що дає змогу розблокувати смартфон через прив’язаний обліковий запис Google. Вона призначена для тих, хто забув PIN-код, пароль чи графічний ключ, і поки що не працює.

Забутий код блокування — давня проблема Android. До версії 4.4 включно Google дозволяла скинути графічний ключ через обліковий запис, проте в Android 5.0 Lollipop компанія цю можливість прибрала. Відтоді єдиним виходом для власника лишалося скидання смартфона до заводських налаштувань.

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У наступній версії, Android 5.1, з’явився захист від такого скидання (Factory Reset Protection). Він вимагає підтвердити права на смартфон через обліковий запис Google. Так компанія закрила лазівку, яка давала змогу стерти дані з украденого пристрою й перепродати його як новий. Проте ця перевірка відбувається вже після видалення даних, тож навіть законний власник утрачає все, що не встиг синхронізувати з хмарою.

Нова опція має дати змогу обійтися без цієї втрати. Вона називається «Розблокування за допомогою облікового запису Google» і міститься в розділі налаштувань «Розблокування пристрою» — поруч із параметрами PIN-коду, пароля, графічного ключа та біометрії. «Якщо ви забудете PIN-код або пароль, розблокуйте пристрій за допомогою прив’язаного облікового запису Google», — йдеться в її описі. Google випустила Android 17 у червні, а QPR2 — одне з його подальших оновлень.

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Водночас резервний вхід відкриває до смартфона ще один шлях. Досі Google такі шляхи звужувала — у липні компанія скоротила кількість спроб увести PIN-код в Android 17. Якщо ж зловмисник заволодіє і пристроєм, і паролем від акаунта Google, розблокувати смартфон йому не завадить жоден код. Тому користувачам, які дбають про безпеку й конфіденційність і не бояться забути код, від такої функції, імовірно, варто відмовитися.

Поки що функція неактивна навіть у бета-версії. Коли вона дійде до загальнодоступної версії Android і чи дійде взагалі, невідомо.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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