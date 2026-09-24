Домашній інтернет в Україні суттєво подорожчає після російських атак, прогнозує власник UTELS

Власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов в інтерв’ю dev.ua попередив, що абонентам варто готуватися до вищих рахунків за домашній інтернет. Свій прогноз підприємець зробив наступного дня після масованої російської атаки на Київ.

На думку Полюдова, мережа з резервним живленням і запасними каналами зв’язку коштує надто дорого, щоб продавати доступ до неї за 300–350 грн на місяць. Саме тому, наголосив він, «буде суттєве підвищення цін». Тим провайдерам, які не пристосуються до нових умов і надалі триматимуть занижені ціни, власник UTELS пророкує зникнення з ринку.

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Сам UTELS опинився серед кількох столичних провайдерів, у яких після удару 23 вересня почалися збої. Крім нього, перебої того дня мали «Павутина», KyivLink і Crazy Network. Загалом без інтернету, за даними Мінцифри, тоді залишилися близько 100 тис. домогосподарств. Від атаки постраждали й онлайн-сервіси, зокрема з перебоями працював файлообмінник FEX.NET.

Удари дісталися й дата-центрів. Хостинг-провайдер MiroHost заявив про повне знищення свого майданчика, а ще один хостинг-провайдер, Cityhost, теж постраждав. Пошкоджено також головний вузол провайдера Etherlink, який обслуговує, зокрема, центр столиці, пише Forbes Україна.