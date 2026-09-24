Disney+ готує продовження мультсеріалу «Темний Плащ»

Стримінговий сервіс Disney+ підтвердив, що створює новий мультсеріал про качку-супергероя Темного Плаща. Авторів нового серіалу консультував Тед Стоунс — творець оригіналу, що вийшов у 1991 році.

Нова історія почнеться через 35 років після подій першого серіалу. Увесь цей час Крижень Шилохвіст, він же Темний Плащ, провів «замкненим» в альтернативному світі, де про його подвиги ніхто не знав. Повернутися до супергеройства йому допоможе Дакі — бунтівна дівчина-підліток, якій відоме минуле героя. Удвох вони знову битимуться зі старими ворогами, як-от Антиплащ і Мегавольт, а разом із союзниками рятуватимуть усесвіт.

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Героя в оригінальній англомовній версії озвучить Марк Хемілл — виконавець ролі Люка Скайвокера в «Зоряних війнах» і голос Джокера в анімаційних серіалах, мультфільмах та іграх DC. Голосом Форсажа МакКряка стане Сет Роген, який раніше озвучив Богомола в «Кунг-фу Панді».

Роген також увійшов до команди розробників від студії Point Grey, де разом із ним над серіалом працюють Еван Голдберг, Джеймс Вівер, Алекс Макаті та Геббі Грантем. Виконавчими продюсерами цього серіалу стали Шон Третта і Борха Пенья Горостегі.

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Стоунс зазначив, що радіє новим пригодам Темного Плаща так само, як і будь-який шанувальник оригінального шоу. За його словами, нова команда посилила екшен і комедію, але зберегла «діснеївське серце». Новий серіал, на думку Стоунса, продовжує літературну традицію Робін Гуда, Зорро та Шерлока Холмса — героїв, яких різні автори переосмислювали безліч разів.

Перший «Темний Плащ» дебютував на Disney Channel у 1991 році, а згодом перейшов на ABC. Його показ тривав до вересня 1992-го, і за цей час вийшов 91 епізод. Свої франшизи Disney нині розвиває не лише в серіалах — у серпні компанія домовилася з TikTok про короткі ролики за мотивами Marvel, Pixar і «Зоряних війн».