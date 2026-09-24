Ask YouTube, власні стрічки й платні спільноти: які нові функції готує YouTube

YouTube представив на заході Made On YouTube понад півтора десятка нововведень для глядачів і авторів відео, багато з яких працюють на штучному інтелекті. Запускати їх будуть поетапно — перші з’являться вже в жовтні, частина лише у 2027 році.

Пошук і рекомендації

До пошуку YouTube додає помічника Ask YouTube на основі штучного інтелекту. Він розуміє запити звичайною мовою, причому довші й докладніші, ніж витримує звичайний пошук, і видає добірку з коротких і повноформатних роликів. Поставити йому запитання можна буде й безпосередньо на сторінці відео. Помічник допомагатиме скласти покроковий план подорожі, опанувати нову навичку чи зібрати серію рекомендацій на певну тему. Для покупок Ask YouTube вмітиме будувати таблиці порівняння товарів за різними характеристиками та в різних категоріях.

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Глядачі, яких не влаштовує алгоритм рекомендацій, зможуть скласти власну стрічку. Для цього досить описати в полі запиту теми, які мають у ній бути. Таких стрічок можна зробити кілька — під тему чи мету, скажімо відеоподкасти для перегляду в дорозі або ролики під певний настрій. Кожна з них закріплюється окремою вкладкою вгорі головної сторінки.

Як і Ask YouTube, власні стрічки працюють на моделі Gemini, тож у запиті можна задати подробиці, обмеження й пріоритети контенту. Основних рекомендацій YouTube вони не замінять — між ними можна буде легко перемикатися. Можливість створювати кілька власних стрічок почнуть розгортати з жовтня.

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Схожі можливості отримає і YouTube Music. Функція Ask Music дасть змогу замовляти музику описом, не шукаючи конкретних пісень чи виконавців. Так можна зібрати власну чергу прослуховування, дослідити творчість виконавця або заглибитися в історію музики. Шанувальникам подкастів щотижня пропонуватимуть Your Podcast Lineup — короткий озвучений огляд рекомендованих подкастів із поясненням, чим вони можуть зацікавити. З цього огляду можна одразу перейти до прослуховування.

На каналах авторів з’являться серіали з коротких відео. Таку добірку глядач дивитиметься як безперервну історію, а не перескакуватиме від одного кліпу до іншого. Ця функція має допомогти YouTube конкурувати з TikTok та іншими сервісами, створеними саме для коротких відео.

Спільноти й спілкування

У YouTube з’являться платні спільноти лише для учасників, де можна публікувати дописи й починати обговорення. Знайти такі спільноти за власними інтересами допоможе окрема нова сторінка.

Платний варіант отримує й функція Hype, через яку фанати рекомендують менш відомих авторів і підіймають їх у рейтингу. Досі ця функція була безплатною, але «хайпити» відео дозволяла лише тричі на тиждень. Hype with Jewels дасть змогу купувати Jewels і робити це частіше, а нікнейми таких прихильників з’являтимуться в описі відео.

Для модерації автори отримають нові інструменти. Зокрема, модерацію коментарів можна буде налаштувати під потреби своєї спільноти, а для трансляцій з’явиться більше налаштувань. Цю частину оновлення YouTube поки називає експериментальною, тож подробиць і термінів запуску немає.

Самі коментарі стануть різноманітнішими завдяки GIF, а залишати їх з телевізора стане простіше. На початку вересня сервіс уже зв’язав телевізор і смартфон через спільний акаунт, тож для керування переглядом більше не потрібна одна мережа Wi-Fi.

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Упродовж кількох наступних місяців у прямих повідомленнях з’являться групові чати. У цих розмовах можна буде ще й записувати швидкі необроблені відео та ділитися ними.

Інструменти для авторів

Для авторів YouTube готує монтаж у форматі розмови зі штучним інтелектом. Чат-помічник зможе відібрати найкращі дублі, додати музику, переходи й текстове оформлення, прибрати паузи в мовленні, а також підказувати рішення за контекстом розмови. Внесені ним зміни видно на часовій шкалі, де їх можна переглянути, уточнити або скасувати. YouTube розраховує, що так редагування забиратиме менше часу й зусиль. Розмовне редагування стане доступним у YouTube Shorts і YouTube Create на початку 2027 року.

Ще один помічник, Ask Studio, дасть змогу показати чернетку відео штучному інтелекту й отримати персоналізований відгук з урахуванням попередніх роликів каналу та коментарів глядачів. Він також пропонуватиме альтернативні назви й мініатюри, аналізуватиме статистику каналу й підказуватиме, як поліпшити показники.

Порівнювати на глядачах кілька варіантів назв і мініатюр (A/B-тестування) автори можуть уже зараз. З 2027 року так само можна буде завантажувати й тестувати три різні версії короткого відео. Діє й функція динамічних мініатюр — автор завантажує кілька варіантів, а YouTube сам визначає, який найкраще привертає увагу глядачів.

Нові можливості отримають і прямі трансляції. На початку 2027 року YouTube запустить тестову функцію автоматичного дублювання трансляцій у реальному часі. Live Showdown дасть змогу проводити ефіри спільно з іншими авторами, а об’єднуватися з тими, хто вже в ефірі, можна буде через Live Creator Matchmaking.

Заробляти авторам має допомогти автоматичне позначення товарів у відео за допомогою штучного інтелекту — так простіше брати участь у партнерських програмах. Свою програму з Amazon YouTube також розширює за межі США.

MadeOn YouTube 2026 | Creator Roundup

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