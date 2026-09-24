Amazon Leo виходить на ринок Узбекистану

Оператор зв’язку Узбекистану Uztelecom разом із дочірньою компанією UZ-SAT став авторизованим дистриб’ютором супутникового інтернету Amazon Leo. Домовленість оприлюднили на V Ташкентському міжнародному інвестиційному форумі, а 22 вересня, під час ICT Week Uzbekistan 2026, на стенді Uztelecom відбулася церемонія запуску сервісу, повідомляє UzDaily з посиланням на оператора.

За умовами угоди саме UZ-SAT розроблятиме на основі мережі Amazon Leo послуги зв’язку й пропонуватиме їх клієнтам в Узбекистані. Ця мережа складається із супутників на низькій орбіті й має забезпечити швидким інтернетом території, де можливості звичайних мереж обмежені. Улітку Amazon Leo розгорнула достатньо супутників, щоб почати обслуговувати перших абонентів.

- Реклама -

В Узбекистані супутники мають доповнити наземну інфраструктуру у віддалених і важкодоступних районах, де прокладати кабелі складно або економічно невигідно. Мешканцям таких місць швидкий інтернет може відкрити ширший доступ до державних цифрових сервісів, онлайн-консультацій лікарів, дистанційного навчання й роботи, а також сервісів для спілкування. Компанії ж отримають ще один спосіб під’єднати до мережі виробничі та інфраструктурні об’єкти у важкодоступній місцевості.

Власну мережу Uztelecom супутники при цьому не замінять. Оператор надає послуги зв’язку в 96% населених пунктів країни, обслуговує 378 802 км волоконно-оптичних ліній, а також модернізує мобільну мережу, створює дата-центри й хмарні платформи. Втім, через географічні особливості окремих територій потреба в інших способах під’єднання лишається. Генеральний директор UZ-SAT Бахром Азимов зазначив, що партнерство дасть змогу під’єднати більше районів, де звичайну інфраструктуру розгортати складно. Супутниковий зв’язок нового покоління, додав він, доповнить наявну мережу Uztelecom.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

В Amazon угоду прокоментував директор із глобального бізнесу Amazon Leo Тревор В’ювег (Trevor Vieweg). За його словами, компанія розраховує забезпечити швидким інтернетом населені пункти та підприємства Узбекистану, яким потрібен додатковий канал зв’язку. Він також наголосив, що для розвитку супутникових технологій у країні важливий місцевий досвід Uztelecom і UZ-SAT.

Ще в червні Узбекистан на державному рівні підписав угоду про запуск Amazon Leo. Тоді ж міністр цифрових технологій Шерзод Шерматов заявив, що за якістю, конкуренцією й низкою параметрів інтернет Amazon Leo може навіть перевершити Starlink.