У Білорусі з’явиться національний оператор супутникового телебачення tuta TV

Білоруський оператор супутникового зв’язку «Белінтерсат» на завершальному етапі тестує ТБ-платформу tuta TV, яка має повноцінно запрацювати 2027 року. Новий сервіс розраховано насамперед на мешканців невеликих сіл, дачних кооперативів і садових товариств, яким бракує наземного зв’язку, пише агентство БЕЛТА.

Як пояснюють фахівці, прокладати кабель чи підводити швидкісний інтернет у такі місця часто складно або економічно недоцільно. Саме там, як розповів керівник проєкту tuta TV Олег Винярський, супутникова технологія й розв’язує проблему доступу до телебачення. Його колега, начальник центру наземного застосування супутника Андрій Янович, навів приклад дачного кооперативу, де для стабільного приймання цифрового ефіру антену доводиться ставити на щоглу заввишки до 10 м. Звичайній людині це складно й небезпечно, тоді як супутникову тарілку монтують стандартним способом, а сигнал вона отримує безпосередньо з орбіти.

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Основу базового пакета становитимуть загальнодоступні білоруські телеканали, які мовитимуть в HD. Винярський наголосив, що обов’язковий соціальний пакет має бути доступний кожному — і в обласному центрі, і в глухому селі. Саме це й забезпечує супутник, сигнал якого охоплює всю територію країни. Крім державних каналів, до сітки мовлення планують додати розважальний, спортивний, дитячий і музичний контент, а також кіно. Доповнять сітку й закордонні канали, але лише ті, які офіційно дозволено транслювати в Білорусі.

Щоб визначити склад пакета, розробники провели масштабне соціологічне й маркетингове дослідження серед мешканців регіонів. З’ясувавши, які канали потрібні людям з обмеженим доступом до телебачення та інтернету, команда, за словами Яновича, не гналася за сотнями каналів. Важливіше було зібрати стислий пакет, що справді відповідає запитам глядачів. Згодом цей пакет можуть розширити з урахуванням того, що покаже регулярний аналіз уподобань аудиторії.

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Вартість послуги оператор уже оприлюднив на сайті платформи. Єдиний тариф tuta TV коштує 19,90 білоруського рубля на місяць — за курсом Нацбанку Білорусі на 23 вересня це близько 6,6 долара. За цю суму абонент отримає понад 50 каналів, з них понад 20 — в HD. Гроші з рахунку оператор списує щодня рівними частинами, а мінімальне поповнення становить 5 рублів.

Обладнання для приймання сигналу, крім антени, оператор надає в безоплатне користування. Якщо телевізор приймає супутникове ТБ, до комплекту входять CAM-модуль (пристрій для доступу до закодованих каналів) і картка доступу, а якщо ні — оператор додасть ще й приставку. Власним коштом абонент купує лише тарілку з конвертером. Комплект надсилають поштою або видають в офіційних партнерів, а налаштувати його абонент може сам за інструкцією чи доручити це дилерові за окрему плату. Замовити обладнання можна через форму реєстрації абонентів, яка вже є на сайті.

Технічно tuta TV спирається на наявну інфраструктуру «Белінтерсату». Через неї оператор ще з 2023 року постачає загальнодоступний пакет телеканалів юридичним особам і кабельним операторам. Щоб працювати ще й із приватними абонентами, «Белінтерсат» модернізував телепорт, підготував абонентські приймачі й запровадив систему умовного доступу, тобто кодування сигналу.

Мовлення платформа вестиме з національного геостаціонарного супутника зв’язку «Белінтерсат-1». Досі оператор використовував його ресурси здебільшого для корпоративних завдань на зовнішніх ринках. Втім, геостаціонарним супутником «Белінтерсат» не обмежується. У травні оператор уклав угоду з російським «Бюро 1440» про доступ до низькоорбітального зв’язку та його тестування в Білорусі.

Приєднатися до tuta TV зможуть усі охочі, зокрема й мешканці міст, проте пріоритетом лишаться регіони зі слабкою наземною інфраструктурою. Поки що платформу тестують, щоб ще до початку масових підключень налагодити злагоджену роботу програмного забезпечення, платіжних систем і техпідтримки.