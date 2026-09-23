Російська атака на столичні дата-центри залишила частину абонентів без зв’язку

Російська атака на Київ порушила роботу щонайменше трьох інтернет-провайдерів, і перебої вже вийшли за межі столиці. Провайдер Crazy Network повідомив, що ракета влучила в центральний дата-центр обміну трафіком у Києві.

Через це абоненти Crazy Network у Вінниці, Києві та Хмельницькій області лишилися без інтернету, не працює й телефонія. Фахівці провайдера вже відновлюють мережу, хоча, за словами компанії, працювати їм доводиться в небезпечних для життя умовах. Точних термінів відновлення провайдер поки не називає.

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Вузлове обладнання UTELS стоїть в одному з київських дата-центрів, що постраждали від атаки, і тепер воно знеструмлене, йдеться в повідомленні провайдера. Поки живлення немає, мережа UTELS може працювати з перебоями, а доступ до послуг — зникати. У березні провайдер довів покриття XGSPON до понад 200 тис. київських квартир. На пошкодженому об’єкті вже працюють аварійно-ремонтні бригади UTELS, а про хід робіт компанія обіцяє повідомляти у своєму Telegram-каналі.

Про масштабну аварію заявила й «Павутина», яка у серпні 2025 року запустила мережу XGS-PON зі швидкістю 10 Гбіт/с. У компанії написали в Telegram, що ворожий обстріл пошкодив один із дата-центрів і частина абонентів провайдера може лишатися без зв’язку. Її фахівці вже відновлюють з’єднання, а нові подробиці «Павутина» пообіцяла оприлюднити, щойно їх отримає.

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Чи йдеться в усіх трьох випадках про той самий дата-центр, провайдери не уточнюють.