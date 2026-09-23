Meta прокладе через Атлантику інтернет-кабель із пропускною здатністю 1 Пбіт/с

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Підводний кабель / Submarine Cable
Фото: Shutterstock

Meta представила проєкт підводного кабелю Petal завдовжки близько 7 тис. км, який з’єднає США та Францію. Його пропускна здатність становитиме 1 петабіт на секунду (Пбіт/с), і компанія називає Petal першою трансокеанською системою такого рівня.

Такої пропускної здатності Meta розраховує досягти завдяки оптоволокну з двома серцевинами — у Petal таке волокно протягнуть через увесь океан. Кабель матиме 24 пари таких волокон, і, за розрахунками компанії, його максимальна пропускна здатність удвічі перевищить можливості сучасних трансатлантичних систем. Серед них і Aurora, яку Meta планує прокласти між США та Данією. Для порівняння, Anjana, ще одна система компанії на 24 пари волокон, передає близько 500 Тбіт/с. Водночас енергоспоживання та обсяг супутньої інфраструктури, як запевняє Meta, удвічі не зростуть.

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Petal продовжує низку великих кабельних проєктів Meta. У лютому 2025 року компанія оголосила про прокладання найдовшого у світі підводного кабелю Waterworth.

Дві серцевини в одному волокні поставили перед інженерами два завдання. Треба було зменшити ослаблення сигналу, зберігши стандартний зовнішній діаметр волокна — 125 мкм, і звести до мінімуму взаємні завади між серцевинами. Для цього інженери застосували надчистий синтетичний кварц та інші технічні рішення. Випускатиме таке волокно японська компанія Sumitomo. Кожна з двох серцевин передаватиме дані лише в одному напрямку — з Франції до США або навпаки. Самі дані передаватимуть у C- та L-діапазонах.

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Для нового кабелю Meta також розробила підсилювачі-ретранслятори. На маршруті завдовжки 7 тис. км зазвичай потрібно близько сотні таких модулів. Кожен ретранслятор Petal містить 96 підсилювачів. Ретранслятор виводить сигнал кожної серцевини з волокна, підсилює його окремо, а потім знову спрямовує у волокно. При цьому такі ретранслятори сумісні з наявними підсистемами живлення на 18 кВ.

Генеральним підрядником проєкту стала NEC, а виведенням кабелю на берег у Франції займеться Orange. Запрацювати Petal має у 2029 році.

Щоб показати, що означає 1 Пбіт/с, Meta вдається до прикладу з музичним стримінгом. За підрахунками компанії, такого каналу вистачило б, щоб близько трьох чвертей населення світу одночасно слухали музику. Крім того, у Meta наголошують, що одна лінія на 1 Пбіт/с потребує менше матеріалів, а її прокладання залишає менший вуглецевий слід, ніж у двох ліній на 500 Тбіт/с кожна.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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