Мережа електроніки Comfy запускає маркетплейс із товарами сторонніх продавців

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Comfy
Shutterstock

Українська мережа магазинів електроніки Comfy поруч із власним асортиментом продаватиме й товари партнерів-продавців. Маркетплейс на сайті й у мобільному застосунку мережі має запрацювати 23 вересня, повідомляє Forbes із посиланням на пресслужбу компанії.

На сторінці кожного товару покупець бачитиме, хто його продає, зможе прочитати відгуки й обрати спосіб доставлення. Такі замовлення продавці відправлятимуть покупцям самі, минаючи склади Comfy. Спершу на маркетплейсі продаватимуть товари тих самих категорій, що й у власному асортименті мережі.

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Згодом мережа обіцяє розширити асортимент. До кінця 2027 року вона планує додати на маркетплейс до 500 тис. товарів від 300 продавців. Окрім цього, Comfy розвиватиме IT-інфраструктуру, інструменти для партнерів і персоналізацію онлайн-покупок.

Засновник Comfy Станіслав Роніс називає маркетплейс стратегічною відповіддю мережі на глобальні зміни в роздрібній торгівлі. «Сьогодні конкуренція лише ціною втрачає сенс, тому ми будуємо екосистему, яка поєднує асортимент, перевірений рівень сервісу та високу довіру до бренду», — пояснює він.

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Керівництво Comfy вирішило змінити бізнес-модель наприкінці 2025 року, коли проаналізувало ринок. За даними компанії, понад 70% її клієнтів обирають товар ще до того, як прийти до магазину. Тоді ж, наприкінці 2025-го, «Київстар» вів переговори про купівлю частки в Comfy, однак у січні 2026 року стало відомо, що угоди не буде.

Звичайні магазини мережа теж розвиває. Станом на серпень 2026 року їх 115 у 56 містах України, до кінця року додадуться ще два. Виторг Comfy за 2025 рік сягнув 55,8 млрд грн — на 17% більше, ніж у 2024-му.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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