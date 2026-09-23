«Київстар» поглинає інтернет-провайдера LanTrace, якого купив 2024 року за $2 млн

21 вересня наглядова рада «Київстару» затвердила умови приєднання бориспільського інтернет-провайдера LanTrace (ТОВ «Лан Трейс»), йдеться в документах, які оператор оприлюднив через Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Уже з 1 жовтня клієнтів провайдера обслуговуватиме сам «Київстар».

LanTrace надає фіксований широкосмуговий доступ до інтернету в Київській області. Цю компанію найбільший мобільний оператор країни купив за $2 млн ще 2024 року. Тепер до «Київстару», якому належить 100% статутного капіталу провайдера, перейдуть усі його активи, права й зобов’язання.

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Сама юридична особа «Лан Трейс» припинить існування без ліквідації. Оскільки оператор — її єдиний власник, обміну частки на акції не буде, а статутний капітал «Київстару» не зміниться. Так компанія хоче спростити корпоративну структуру й прибрати дублювання адміністративних та операційних функцій, пояснюють в умовах приєднання. Трудові відносини з працівниками провайдера або продовжать, або припинять — за трудовим законодавством і рішеннями роботодавця.

Для абонентів перехід відбудеться автоматично, запевнили на сайті LanTrace. Тариф, швидкість і вартість послуг для них лишаються тими самими, а нових договорів чи заявок підписувати не доведеться. Усі внесені ними платежі, переплати й нарахування «Київстар» також урахує.

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Натомість зміняться реквізити для оплати. За старими реквізитами LanTrace гроші прийматимуть лише до 29 вересня включно, а з 1 жовтня платити за послуги треба буде вже «Київстару». Фізичні особи зможуть оплатити «Домашній Інтернет» карткою в застосунку «Мій Київстар» чи на сайті оператора. Готівкою це можна зробити в терміналах, магазинах «Київстару», супермаркетах і відділеннях банків.

Інакше буде з онлайн-кінотеатром MEGOGO. Після переходу він стане технічно недоступним у межах тарифу. Водночас доступ до платформи кіно й телебачення «Київстар ТБ» у межах свого пакета отримають ті, хто погодиться перейти на тарифи із «Суперсилою Київстар ТБ». На тарифах без «Суперсили» цю послугу можна замовити на стандартних умовах.

З питань обслуговування до 1 жовтня варто звертатися до служби підтримки LanTrace за номером 0 800 600 107. Після цієї дати абонентів консультуватиме «Київстар» за номерами 460 або 0 800 300 460.

Корпоративних клієнтів переведуть на нові особові рахунки «Київстару» за тим самим принципом. Їхні тарифні плани зі швидкістю й вартістю, залишки коштів і статичні IP-адреси перенесуть автоматично. Для цих клієнтів зміняться лише номер особового рахунку, реквізити для оплати та умови кредитування. Ці дані бізнес-клієнтам надішлють електронною поштою, а з 1 жовтня консультувати їх будуть за номером 0 800 300 000.

LanTrace — не єдиний регіональний провайдер, якого останніми роками купив «Київстар». На початку 2026 року оператор заплатив 420 млн грн за кіровоградського провайдера Shtorm.