Файлообмінник FEX.NET працює з перебоями після масованої атаки на Київ

23 вересня, після масованої російської атаки на Київ, частина функцій хмарного файлообмінника FEX.NET стала недоступною. У своєму Telegram-каналі команда сервісу пов’язала збій із проблемами енергопостачання вузлів зв’язку (комутаційних вузлів).

Повністю сервіс запрацює, щойно МВС повідомить, що живлення цих вузлів можна відновити. Сам FEX.NET, спираючись на отримані відомості, розраховує відновитися до кінця доби. Цей термін зазначили й у повідомленні на головній сторінці файлообмінника.

- Реклама -

Команда запевняє, що файли користувачів у повній безпеці. Вона також перепросила за незручності й додала, що працює над тим, аби такі збої не повторювалися.

Того ж дня про перебої в Києві повідомили щонайменше три інтернет-провайдери. В UTELS і «Павутини» постраждали дата-центри, і частина абонентів цих провайдерів лишилася без зв’язку. Третій провайдер, Crazy Network, постраждав через удар по столичному вузлу обміну трафіком, тож збої зачепили й абонентів у Вінниці та на Хмельниччині. Загалом, за даними Мінцифри, інтернет працює нестабільно приблизно в 100 тис. домогосподарств у Києві та області.