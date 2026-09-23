Eutelsat випробувала супутниковий інтернет OneWeb на польській залізниці

Новини
Eutelsat LEO Rail Trial Poland
Фото: Eutelsat

Французький супутниковий оператор Eutelsat провів перший у Польщі тест свого зв’язку OneWeb у поїзді далекого сполучення. Цей склад PKP Intercity курсував лініями Козлув — Варшава — Тчев у звичайному режимі руху й розганявся до 160 км/год.

OneWeb — це угруповання Eutelsat із супутників на низькій навколоземній орбіті. У поїзді їхній сигнал приймав термінал Kymeta Kestrel u5, який нещодавно отримав від TÜV Rheinland сертифікат для залізничного транспорту. Цей пристрій захищений від пилу й струменів води за класом IP69K і споживає в середньому менш як 100 Вт.

- Реклама -

Випробування очолила компанія ACO Solutions — головний системний інтегратор проєкту. Ще одним партнером став іспанський супутниковий оператор Hispasat, що відповідає за дистрибуцію.

Під час поїздок фахівці збирали дані про якість зв’язку й перевіряли, чи непомітно для користувача система перемикається між супутниковими та наземними мережами. Таке поєднання Eutelsat пропонує для пасажирських і вантажних поїздів, де OneWeb доповнює наявну залізничну інфраструктуру зв’язку. Рішення має обслуговувати не лише інтернет для пасажирів, а й службовий зв’язок та передавання даних. Через нього бортові й колійні системи також мають залишатися на зв’язку з центрами управління залізниці.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Наше рішення дає залізничним операторам змогу гнучко визначати пріоритети серед різних потреб у зв’язку та змінювати їх слідом за очікуваннями пасажирів і вимогами до експлуатації», — зазначила президентка підрозділу зв’язку Eutelsat Ева Бісгаард. За словами Бісгаард, компанія розраховує пропонувати таке рішення залізницям Європи та інших регіонів.

Членкиня правління PKP Intercity з фінансів і розвитку бізнесу Йоанна Сєцінська назвала вдалі тести важливим кроком до надійнішого й безперебійного інтернету для пасажирів протягом усієї поїздки. Вона також зауважила, що партнерам вдалося перевірити рішення в реальних умовах експлуатації.

Супутниковий інтернет у поїздах запроваджують і за межами Євросоюзу. Так, у серпні 2025 року Казахстан обрав Starlink та OneWeb, щоб забезпечити зв’язком свої пасажирські потяги.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Meta прокладе через Атлантику інтернет-кабель із пропускною здатністю 1 Пбіт/с

У 2029 році Meta планує запустити підводний кабель Petal на 1 Пбіт/с між США та Францією. Це удвічі більше, ніж здатні передати нинішні трансатлантичні лінії.
Новини

Дослідження виявило прогалини в політиках приватності 25 виробників роутерів

Виробники роутерів докладно розповідають, які e-mail і телефони клієнтів збирають. А про те, що фіксує сам пристрій у домашній мережі, вони здебільшого мовчать.
Новини

Samsung може повністю відмовитися від випуску телевізорів QLED і Neo QLED

У 2027-му Samsung планує вдвічі зменшити випуск Neo QLED, а з 2028-го розглядає повну відмову від телевізорів із квантовими точками. На зміну прийдуть Mini LED.
Новини

Від імпорту iPhone 18 до бюджету України вже надійшло майже 80 млн грн

В Україну ввезли iPhone 18 на 8,9 млн доларів ще до початку продажів 25 вересня. Митне оформлення цієї партії вже принесло державному бюджету 79,6 млн грн.
Новини

Paramount уклала мирову угоду зі штатами, які через суд блокували купівлю Warner Bros. Discovery

Paramount випускатиме щонайменше 30 фільмів на рік і не підніматиме тарифи для кінотеатрів. Це умови мирової угоди зі штатами, що блокували купівлю Warner Bros.