Eutelsat випробувала супутниковий інтернет OneWeb на польській залізниці

Французький супутниковий оператор Eutelsat провів перший у Польщі тест свого зв’язку OneWeb у поїзді далекого сполучення. Цей склад PKP Intercity курсував лініями Козлув — Варшава — Тчев у звичайному режимі руху й розганявся до 160 км/год.

OneWeb — це угруповання Eutelsat із супутників на низькій навколоземній орбіті. У поїзді їхній сигнал приймав термінал Kymeta Kestrel u5, який нещодавно отримав від TÜV Rheinland сертифікат для залізничного транспорту. Цей пристрій захищений від пилу й струменів води за класом IP69K і споживає в середньому менш як 100 Вт.

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Випробування очолила компанія ACO Solutions — головний системний інтегратор проєкту. Ще одним партнером став іспанський супутниковий оператор Hispasat, що відповідає за дистрибуцію.

Під час поїздок фахівці збирали дані про якість зв’язку й перевіряли, чи непомітно для користувача система перемикається між супутниковими та наземними мережами. Таке поєднання Eutelsat пропонує для пасажирських і вантажних поїздів, де OneWeb доповнює наявну залізничну інфраструктуру зв’язку. Рішення має обслуговувати не лише інтернет для пасажирів, а й службовий зв’язок та передавання даних. Через нього бортові й колійні системи також мають залишатися на зв’язку з центрами управління залізниці.

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«Наше рішення дає залізничним операторам змогу гнучко визначати пріоритети серед різних потреб у зв’язку та змінювати їх слідом за очікуваннями пасажирів і вимогами до експлуатації», — зазначила президентка підрозділу зв’язку Eutelsat Ева Бісгаард. За словами Бісгаард, компанія розраховує пропонувати таке рішення залізницям Європи та інших регіонів.

Членкиня правління PKP Intercity з фінансів і розвитку бізнесу Йоанна Сєцінська назвала вдалі тести важливим кроком до надійнішого й безперебійного інтернету для пасажирів протягом усієї поїздки. Вона також зауважила, що партнерам вдалося перевірити рішення в реальних умовах експлуатації.

Супутниковий інтернет у поїздах запроваджують і за межами Євросоюзу. Так, у серпні 2025 року Казахстан обрав Starlink та OneWeb, щоб забезпечити зв’язком свої пасажирські потяги.