Частина сервісів Cityhost працює з перебоями після атаки на київський дата-центр

Український хостинг-провайдер і реєстратор доменних імен Cityhost повідомив у своєму Telegram-каналі, що ворожа атака знищила частину його обладнання в одному з дата-центрів Києва. Саме через це частина послуг компанії зараз працює з перебоями.

Команда Cityhost намагається в аварійному режимі розгорнути резервні копії на обладнанні за кордоном. Строків завершення цих робіт провайдер поки не називає. Поки вони тривають, компанія просить клієнтів не телефонувати й не писати до служби підтримки, адже всі працівники зайняті відновленням.

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Cityhost працює на українському ринку з 2005 року. Відтоді компанія розміщує сайти клієнтів та реєструє для них доменні імена.

23 вересня зі збоями працювали й інші українські компанії. Зокрема, частина абонентів провайдерів UTELS, «Павутина» та Crazy Network залишилася без інтернету після удару по київських дата-центрах.

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Також після масованої атаки на Київ частина функцій файлообмінника FEX.NET стала недоступною. Причина — проблеми з живленням вузлів зв’язку.

Від редакції. Mediasat теж є клієнтом Cityhost, тож ця ситуація зачепила й нас. Сайт видання працює у звичному режимі, проте електронна пошта редакції недоступна з другої половини дня 23 вересня. У термінових справах пишіть нам в особисті повідомлення на наших сторінках у соцмережах. Перепрошуємо за незручності.