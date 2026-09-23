Adobe випустила відеоредактор Premiere для Android

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Adobe Premiere

22 вересня Adobe випустила відеоредактор Premiere для Android — більш ніж через рік після появи версії для iPhone. Завантажити його можна безплатно, а платити доведеться лише за розширений ліміт генерації штучним інтелектом і додаткове місце в хмарі.

До безплатного набору увійшли основні інструменти монтажу. У Premiere для Android можна обрізати й розділяти кліпи, склеювати їх, змінювати швидкість, накладати текст, ефекти, музику та голосовий супровід. Застосунок також приглушує фоновий шум і відокремлює звукову доріжку від відео. Експортувати готові ролики можна без обмежень — у роздільній здатності до 4K і без водяних знаків. Для цього не треба ні входити в акаунт, ні оформлювати передплату Creative Cloud.

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За можливостями Android-версія поступається десктопному Premiere, зате помітно перевершує Premiere Rush, від якого Adobe відмовляється. Типово редактор працює з вертикальним відео 9:16 для YouTube Shorts, але в налаштуваннях формат можна змінити. Для таких роликів Adobe раніше доопрацювала й версію для iPhone — у грудні 2025 року компанія вбудувала YouTube Shorts в iOS-застосунок Premiere.

Інтерфейс нової версії пристосовується до різних пристроїв. Так, на звичайному смартфоні монтажна стрічка розташована внизу, а вікно перегляду — вгорі. Якщо розгорнути складаний смартфон і працювати з вертикальним відео, стрічка з’являється праворуч від кадру. У горизонтальному режимі користувач сам обирає, як розмістити стрічку й вікно перегляду. Крім того, Adobe оптимізувала застосунок для ноутбуків Googlebook.

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Журналісти Ars Technica випробували Premiere на смартфоні Google Pixel. Під час тесту редактор упорався навіть із кліпами у 4K з високим бітрейтом, хоча імпорт та експорт матеріалу можуть тривати кілька хвилин. Так, експорт трихвилинного ролика у 4K з частотою 60 кадрів на секунду тривав близько трьох хвилин.

Генерація за допомогою штучного інтелекту працює за системою кредитів. Застосунок створює відео з текстового опису чи зображення та генерує звукові ефекти, а модель користувач обирає сам — Adobe Firefly, Google Veo, Omni, Luma Ray або Kling. Безплатна версія щомісяця дає на це 250 кредитів. Один кліп на Veo Fast забирає з них 80, а на Firefly — усі 250. Передплата за $8 на місяць або $70 на рік збільшує місячний ліміт до 1200 кредитів.

Надалі Adobe планує додати в застосунок шрифти Adobe Fonts, покращити субтитри й дати змогу продовжувати роботу над тим самим проєктом у мобільній і десктопній версіях Premiere. Встановити застосунок можна на пристрій з Android 13 чи новішою версією системи, якщо в ньому щонайменше 5 ГБ оперативної пам’яті.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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