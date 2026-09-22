Від імпорту iPhone 18 до бюджету України вже надійшло майже 80 млн грн

21 вересня Державна митна служба України оприлюднила дані про ввезення iPhone 18 ще до старту продажів. Під час митного оформлення 7 496 смартфонів нової серії Apple до бюджету сплатили 79,6 млн грн митних платежів.

Загалом ці пристрої завезли в Україну на 8,9 млн доларів. Офіційно продавати їх почнуть 25 вересня, хоча ритейлери приймають передзамовлення на нову лінійку вже з 18 вересня.

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Покупці iPhone 18, як і будь-якого іншого телефона, можуть заздалегідь з’ясувати, чи легально його ввезли в країну. Для цього досить ввести IMEI пристрою в онлайн-сервісі Держмитслужби. Митниця запустила таку перевірку у середині вересня, і вона звіряє код телефона з даними митного оформлення.

У відомстві наголошують, що й надалі оперативно оформлюватимуть легальний імпорт. Водночас митники обіцяють протидіяти спробам ввезти товари в Україну в обхід закону.