Від імпорту iPhone 18 до бюджету України вже надійшло майже 80 млн грн

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iPhone 18 Pro Max

21 вересня Державна митна служба України оприлюднила дані про ввезення iPhone 18 ще до старту продажів. Під час митного оформлення 7 496 смартфонів нової серії Apple до бюджету сплатили 79,6 млн грн митних платежів.

Загалом ці пристрої завезли в Україну на 8,9 млн доларів. Офіційно продавати їх почнуть 25 вересня, хоча ритейлери приймають передзамовлення на нову лінійку вже з 18 вересня.

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Покупці iPhone 18, як і будь-якого іншого телефона, можуть заздалегідь з’ясувати, чи легально його ввезли в країну. Для цього досить ввести IMEI пристрою в онлайн-сервісі Держмитслужби. Митниця запустила таку перевірку у середині вересня, і вона звіряє код телефона з даними митного оформлення.

У відомстві наголошують, що й надалі оперативно оформлюватимуть легальний імпорт. Водночас митники обіцяють протидіяти спробам ввезти товари в Україну в обхід закону.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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