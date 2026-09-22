Samsung може повністю відмовитися від випуску телевізорів QLED і Neo QLED

Samsung Electronics у 2026 році випустить лише 2–3 млн РК-телевізорів із квантовими точками, тоді як торік таких моделей було близько 10 млн. Скорочення сягне приблизно 80%, пише південнокорейське видання Electronic Times.

При цьому загальний випуск телевізорів компанії лишиться на рівні близько 40 млн на рік. Тобто попит на її техніку не падає, а змінюється сам модельний ряд.

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Квантові точки багато років були однією з візитівок преміальних телевізорів Samsung. У таких моделях між РК-панеллю та підсвічуванням розміщено спеціальну плівку з квантовими точками (QD-плівку). Вона розширює колірне охоплення й робить зображення насиченішим.

Від цієї технології компанія почала відходити цього року, коли відмовилася від базової лінійки QLED. Її замінили телевізори з підсвічуванням Mini LED, у яких шару квантових точок немає. Тепер скорочення торкнулося й решти моделей із квантовими точками.

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За інформацією галузевих джерел Electronic Times, у 2027 році Samsung планує вдвічі зменшити випуск Neo QLED. Повну ж відмову від усіх РК-моделей із квантовими точками вона розглядає з 2028 року. Найдорожчі моделі Samsung замість цього планує перевести на Mini LED, а згодом — на досконаліші панелі RGB Mini LED з окремими червоними, зеленими й синіми світлодіодами.

Однією з причин такої зміни стратегії видання називає тиск китайських виробників. TCL, Hisense та інші бренди значно розширили вибір доступних телевізорів із квантовими точками. Через це технологія перестала бути винятковою перевагою преміального сегмента.

Водночас на ринку точилися суперечки довкола самого позначення QD. Деяких виробників звинувачували в тому, що в моделях, які рекламували як QD-телевізори, квантових точок мінімум або немає зовсім. Одну з таких суперечок у березні 2026 року Samsung виграла в суді Мюнхена проти TCL, яка не змогла довести, що її телевізори з позначкою QLED мають відповідні технології.