Samsung може повністю відмовитися від випуску телевізорів QLED і Neo QLED

Новини
Samsung 8K QLED TV

Samsung Electronics у 2026 році випустить лише 2–3 млн РК-телевізорів із квантовими точками, тоді як торік таких моделей було близько 10 млн. Скорочення сягне приблизно 80%, пише південнокорейське видання Electronic Times.

При цьому загальний випуск телевізорів компанії лишиться на рівні близько 40 млн на рік. Тобто попит на її техніку не падає, а змінюється сам модельний ряд.

- Реклама -

Квантові точки багато років були однією з візитівок преміальних телевізорів Samsung. У таких моделях між РК-панеллю та підсвічуванням розміщено спеціальну плівку з квантовими точками (QD-плівку). Вона розширює колірне охоплення й робить зображення насиченішим.

Від цієї технології компанія почала відходити цього року, коли відмовилася від базової лінійки QLED. Її замінили телевізори з підсвічуванням Mini LED, у яких шару квантових точок немає. Тепер скорочення торкнулося й решти моделей із квантовими точками.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

За інформацією галузевих джерел Electronic Times, у 2027 році Samsung планує вдвічі зменшити випуск Neo QLED. Повну ж відмову від усіх РК-моделей із квантовими точками вона розглядає з 2028 року. Найдорожчі моделі Samsung замість цього планує перевести на Mini LED, а згодом — на досконаліші панелі RGB Mini LED з окремими червоними, зеленими й синіми світлодіодами.

Однією з причин такої зміни стратегії видання називає тиск китайських виробників. TCL, Hisense та інші бренди значно розширили вибір доступних телевізорів із квантовими точками. Через це технологія перестала бути винятковою перевагою преміального сегмента.

Водночас на ринку точилися суперечки довкола самого позначення QD. Деяких виробників звинувачували в тому, що в моделях, які рекламували як QD-телевізори, квантових точок мінімум або немає зовсім. Одну з таких суперечок у березні 2026 року Samsung виграла в суді Мюнхена проти TCL, яка не змогла довести, що її телевізори з позначкою QLED мають відповідні технології.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Дослідження виявило прогалини в політиках приватності 25 виробників роутерів

Виробники роутерів докладно розповідають, які e-mail і телефони клієнтів збирають. А про те, що фіксує сам пристрій у домашній мережі, вони здебільшого мовчать.
Новини

Від імпорту iPhone 18 до бюджету України вже надійшло майже 80 млн грн

В Україну ввезли iPhone 18 на 8,9 млн доларів ще до початку продажів 25 вересня. Митне оформлення цієї партії вже принесло державному бюджету 79,6 млн грн.
Новини

Paramount уклала мирову угоду зі штатами, які через суд блокували купівлю Warner Bros. Discovery

Paramount випускатиме щонайменше 30 фільмів на рік і не підніматиме тарифи для кінотеатрів. Це умови мирової угоди зі штатами, що блокували купівлю Warner Bros.
Новини

Google оштрафували на 403 млн євро за непрозору обробку геоданих користувачів

Ірландський регулятор оштрафував Google на 403 млн євро за обробку геоданих у 2018–2020 роках. Виправити порушення компанія має протягом шести місяців.
Новини

Артем Фреюк перейшов із «Київстару» в Uklon керувати взаємодією з органами влади

Артем Фреюк майже дев'ять років відповідав у «Київстарі» за корпоративні питання. Тепер він керує взаємодією з владою в Uklon, що входить до Kyivstar Group.