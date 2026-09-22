Paramount уклала мирову угоду зі штатами, які через суд блокували купівлю Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance домовилася з Каліфорнією та ще 11 штатами США, які намагалися в суді зупинити її угоду з Warner Bros. Discovery приблизно на 110 млрд доларів. Одночасно компанія врегулювала позов Гільдії сценаристів Америки (Writers Guild of America, WGA), пише Reuters.

Ще в серпні Paramount вимагала від штатів заставу в 1,88 млрд доларів, аби покрити збитки від затримки угоди. Тепер цю суперечку сторони залагодили, і більшість умов компанія виконуватиме п’ять років.

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Упродовж цього терміну Paramount щороку збільшуватиме витрати на виробництво фільмів у США щонайменше на 300 млн доларів. У перші два роки після закриття угоди студія має випускати не менше 30 фільмів на рік, у наступні три — по 32. Цю планку в 30 фільмів Paramount уже обіцяла кіномережам AMC і Regal, а тепер вона стала частиною угоди зі штатами.

Склад цього випуску теж прописано. Щороку серед фільмів мають бути принаймні чотири незалежні проєкти, а блокбастери повинні становити не менше 20%. За кожен фільм, якого бракуватиме до норми, Paramount може заплатити 30 млн доларів, і значна частина цих грошей піде до фондів підтримки працівників кіноіндустрії.

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Окреме зобов’язання стосується кінотеатрів. Три роки Paramount не зможе підвищувати для них тарифи. Водночас компанія уникла вимоги примусово продати великі активи, зокрема CNN чи окремі прибуткові кінофраншизи. Угода також лишає можливість продати Miramax — цей варіант раніше згадували серед можливих кроків реструктуризації.

Для новинного бізнесу передбачено власні обмеження. Paramount створить раду, яка стежитиме за редакційною незалежністю CBS і CNN, а виконання всієї угоди контролюватиме незалежний наглядач. Кабельні мережі Paramount і Warner Bros. Discovery також мають п’ять років самостійно домовлятися про розповсюдження своїх базових каналів.

Антимонопольні регулятори купівлю вже схвалили. Після неї Paramount і Warner Bros. Discovery розраховують заощадити близько 6 млрд доларів, проте майбутня компанія успадкує приблизно 80 млрд доларів боргу.