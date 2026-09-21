«Київстар ТБ» почав знімати перший власний вертикальний серіал

«Київстар ТБ» розпочав зйомки «Тільки сіла» — сатиричної побутової комедії, яку від початку знімають під вертикальний екран смартфона. Над проєктом платформа працює разом із кінокомпанією 2Brave Productions, а підтримує його Український культурний фонд, йдеться у пресрелізі «Київстар ТБ».

Для платформи це перший Original, створений саме у вертикальному форматі. Його епізоди короткі й динамічні: події розгортаються з перших секунд, а дивитися серію зручно просто з телефона. Досі власні серіали «Київстар ТБ» виходили у звичному форматі — так, на початку вересня «Відважна дівчина» про оперативницю поліції відкрила осінній сезон прем’єр платформи.

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Головна роль у новому серіалі дісталася Риммі Зюбіній. Вона грає в театрі й кіно, веде телепрограми та займається громадською діяльністю, а серед її численних нагород — премії «Київська пектораль» і «Золота Дзиґа», володаркою яких вона ставала двічі. Глядачам акторка найкраще знайома за фільмами та серіалами «Гніздо горлиці», «Люся інтерн» і «Редакція».

Зюбіна зіграє Галину — киянку, яка чудово знає, чого хоче від життя. Героїня викладає музику, підтягує учнів з математики та має ще безліч талантів, тож нудьгувати не збирається. Разом із нею живуть песик Кучма та кіт Віталік, і найбільше Галині бракує звичайних кількох хвилин наодинці із собою. Щойно їх вдається знайти, спокій руйнує дзвінок у двері чи телефон, сусіди, колишній, кур’єр або чергова абсурдна пригода. Кожна така історія стартує з тієї самої фрази: «Ну, тільки сіла». За задумом авторів, крізь смішні побутові сценки серіал говорить про стосунки, особисті кордони, стереотипи та бажання жити за власними правилами.

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Генеральний директор «Київстар ТБ» Павло Рибак пояснив, що для мільйонів людей вертикальне відео давно стало звичним, тож платформа не може ігнорувати цю зміну. За його словами, «Київстар ТБ» став першою українською OTT-платформою, яка знімає Original-серіал спеціально у такому форматі. «Ми не боїмося експериментувати з новими форматами, якщо вони допомагають розповідати українські історії ближче до сучасного глядача», — додав Рибак. Такий самий формат обрали й американські телевізійники — на початку вересня колишні керівники Showtime, NBCUniversal, Warner Bros. Television та ABC запустили платформу aTwist, розраховану саме на такі мікросеріали.

Режисеркою «Тільки сіла» та авторкою його ідеї стала Аліна Рудя, оператором-постановником — Богдан Гайдаш.