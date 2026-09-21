Китай готує стандарти телевізорів, які можуть завершити еру ТВ-приставок

Державне управління радіо і телебачення КНР разом з Міністерством промисловості та інформатизації розробляє національні стандарти для «інтегрованих телевізорів», які прийматимуть телеканали без окремої приставки. Закладений у стандарт принцип — «один телевізор і один пульт», пише китайське видання ITHome.
Основні функції приставки відомства планують перенести просто в апаратну та програмну платформу телевізора, щоб прибрати з дому зайві пристрої, кабелі й пульти. Такий телевізор має самостійно приймати прямі трансляції, ставити ефір на паузу та зсувати його за часом, показувати пропущені передачі й відтворювати відео на замовлення. Передбачено також підтримку контенту в надвисокій роздільній здатності та голосове керування.
На практиці це означає, що після ввімкнення глядач одразу перейде до телеканалів. Для цього не доведеться вмикати окрему приставку чи перемикати джерело сигналу.
Швидко відмовитися від приставок у Китаї не вийде. Цьому заважають мільйони вже встановлених телевізорів, які не мають потрібної апаратної або програмної підтримки, тож нові функції простим оновленням вони не отримають. Через це технологія поширюватиметься передусім у нових моделях, а повний перехід займе кілька років — у міру оновлення парку телевізорів.
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Зміни можуть зачепити й закордонні ринки, адже Китай залишається найбільшим виробником телевізорів і ТВ-приставок. Такий масовий перехід на інтегровані рішення, за оцінкою Notebookcheck, здатний підштовхнути виробників до подібної концепції в інших країнах.
Окрема ТВ-приставка пропрацювала в домашніх системах розваг кілька десятиліть, і саме цей клас пристроїв новий стандарт робить необов’язковим. Принаймні там, де всі потрібні функції візьме на себе сам телевізор.