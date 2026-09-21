Китай готує стандарти телевізорів, які можуть завершити еру ТВ-приставок

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Пульт управления и телевизор
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Державне управління радіо і телебачення КНР разом з Міністерством промисловості та інформатизації розробляє національні стандарти для «інтегрованих телевізорів», які прийматимуть телеканали без окремої приставки. Закладений у стандарт принцип — «один телевізор і один пульт», пише китайське видання ITHome.

Основні функції приставки відомства планують перенести просто в апаратну та програмну платформу телевізора, щоб прибрати з дому зайві пристрої, кабелі й пульти. Такий телевізор має самостійно приймати прямі трансляції, ставити ефір на паузу та зсувати його за часом, показувати пропущені передачі й відтворювати відео на замовлення. Передбачено також підтримку контенту в надвисокій роздільній здатності та голосове керування.

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На практиці це означає, що після ввімкнення глядач одразу перейде до телеканалів. Для цього не доведеться вмикати окрему приставку чи перемикати джерело сигналу.

Швидко відмовитися від приставок у Китаї не вийде. Цьому заважають мільйони вже встановлених телевізорів, які не мають потрібної апаратної або програмної підтримки, тож нові функції простим оновленням вони не отримають. Через це технологія поширюватиметься передусім у нових моделях, а повний перехід займе кілька років — у міру оновлення парку телевізорів.

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Зміни можуть зачепити й закордонні ринки, адже Китай залишається найбільшим виробником телевізорів і ТВ-приставок. Такий масовий перехід на інтегровані рішення, за оцінкою Notebookcheck, здатний підштовхнути виробників до подібної концепції в інших країнах.

Окрема ТВ-приставка пропрацювала в домашніх системах розваг кілька десятиліть, і саме цей клас пристроїв новий стандарт робить необов’язковим. Принаймні там, де всі потрібні функції візьме на себе сам телевізор.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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